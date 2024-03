Kultmarke Punica kehrt in Supermarkt zurück

Ein gutes Jahr nach ihrem Verschwinden vom Markt soll die Fruchtsaftmarke Punica wieder in den Verkauf gehen.

Das Getränk solle bereits ab April wieder in deutschen Supermärkten erhältlich sein, bestätigte der Hamburger Getränkevermarkter Columbus Drinks am Dienstag auf Anfrage. Zunächst hatte die "Lebensmittel Zeitung" über die Rückkehr der Säfte berichtet, die in den 1980er und 1990er-Jahren in der Werbung sehr präsent waren.

Der US-Getränkekonzern PepsiCo hatte 2022 die Mehrheit seiner Saftsparte einschließlich Punica an den Finanzinvestor PAI Partners verkauft. Das neue Gemeinschaftsunternehmen Tropicana Brands Group hatte die strategischen Prioritäten überprüft und die Entscheidung getroffen, Punica vom Markt zu nehmen, wie PepsiCo danach mitteilte.

Punica-Werbungen der 80er- und 90er-Jahre haben bei Teilen der damaligen Kinder fast Kultstatus. Einzelne deutschsprachige Werbevideos von damals haben auf Internetplattformen zehntausende Aufrufe. In den Werbungen schleppten sich oft Zeichentrickfiguren durch die Wüste, um zur "Punica-Oase" zu gelangen und sich so zu "retten".