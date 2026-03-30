Kurios: Amazon zahlt Lieferanten 1.000 Dollar, wenn...

Ein "unmoralisches Angebot" sorgt derzeit in den USA für Furore. Amazon-Fahrer sollen erklären, warum sie ihren Job lieben - und können dafür Geld gewinnen.

Der US-amerikanische Online-Riese Amazon hat laut Medienberichten einen fragwürdigen "Wettbewerb" ausgerufen: Zusteller sollen erzählen, was ihnen an ihrer Arbeit gefällt. Wer überzeugende Argumente liefert, hat die Chance auf 1.000 Dollar. Insgesamt sollen 100 Teilnehmer gewinnen. Gefragt sind persönliche Geschichten, die vom Einstieg in den Job bis zu glücklichen Kunden an der Haustür erzählen.

Fun Fact: Die Fahrer selbst sind gar nicht direkt bei Amazon angestellt. Sie arbeiten nämlich für Subunternehmen, die die Zustellung übernehmen - ein System, das seit Jahren in der Kritik steht. Gewerkschaften beklagen immer wieder die harten Arbeitsbedingungen und fehlende Absicherung.

Dass ausgerechnet diese Fahrer nun Werbung für ihren Job machen sollen, sorgt medial für Spott und Hohn. Kritiker sehen darin einen Greenwashing-Versuch, um das Image von Amazon aufzupolieren - ohne echte Lösungen für tiefgreifende Probleme liefern zu wollen.