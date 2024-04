Goldpreis weiter im Höhenflug

Neuer Rekord bei 2.288 US-Dollar.

Der Goldpreis hat seine Rekordjagd mit der Aussicht auf sinkende Zinsen fortgesetzt. In der Nacht zum Mittwoch stieg der Preis für eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) in London bis auf 2.288 US-Dollar (2.129 Euro). Damit hat die Notierung bereits den vierten Handelstag in Folge einen neuen Rekordstand erreicht.

Edelmetall im Höhenflug

Im europäischen Vormittagshandel fiel der Goldpreis etwas vom Rekordhoch zurück. Das Edelmetall wurde zuletzt zu 2.270 Dollar je Unze gehandelt. Weiterhin sind Spekulationen über mögliche Leitzinssenkungen ein wichtiger Preistreiber. In der Eurozone hatten Inflationsdaten die Erwartungen geschürt, dass die Europäische Zentralbank (EZB) ab Juni mit Zinssenkungen beginnen könnte.

Krieg beflügelt Preis

Am Markt wurde zudem auf die jüngsten Entwicklungen in Nahost verwiesen. Nach einem Luftangriff auf das iranische Botschaftsgelände in der syrischen Hauptstadt Damaskus hatte sich die geopolitische Lage in der Region verschärft. Das löste eine stärkere Nachfrage nach als sicher geltenden Anlagen wie Gold aus.