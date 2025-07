Fast & Furious: PS-Boom ist in Österreich ungebrochen

Österreichs Autos werden immer stärker: Die PS-Zahlen steigen seit Jahren – allen Umweltdebatten zum Trotz. Besonders Wien treibt den Trend an.

Die Österreicher zeigen weiterhin ihre Vorliebe für leistungsstarke Fahrzeuge. Wie aktuelle Daten der Wiener Städtischen Versicherung belegen, ist die durchschnittliche PS-Stärke in Österreich innerhalb von zehn Jahren um 18 Prozent gestiegen – von rund 109 PS im Jahr 2015 auf nunmehr 129 PS im Jahr 2024.

PS-Zahlen in Österreich steigen: Durchschnittliche PS-Stärke zuletzt bei 129 PS. © Wiener Städtische

Der stärkste Anstieg erfolgte dabei zwischen 2017 und 2019, wo die Durchschnittswerte jährlich um über zwei PS zunahmen. Auch in den Folgejahren blieb das Wachstum konstant: Selbst während der Pandemie und trotz intensiver Diskussionen um Klimaschutz und alternative Antriebe wuchs die Leistung der Fahrzeuge kontinuierlich an.

Doris Wendler, Vorstandsdirektorin der Wiener Städtischen Versicherung © Ludwig Schedl

„Trotz des steigenden Umweltbewusstseins entscheiden sich viele Menschen für leistungsstärkere Fahrzeuge – Komfort, Fahrdynamik und Sicherheitsgefühl spielen hier die entscheidende Rolle“, erklärt Doris Wendler, Vorstandsdirektorin der Wiener Städtischen Versicherung .

PS-Boom quer durch die Bundesländer

Die Entwicklung der durchschnittlichen Motorleistungen zeigt sich in allen Regionen Österreichs deutlich. Den höchsten Wert verzeichnen aktuell die Vorarlberger mit durchschnittlich 141 PS – hier stieg der PS-Wert innerhalb von zehn Jahren um 22,6 Prozent. Ähnlich stark war der Zuwachs auch im Burgenland, wo der Durchschnittswert seit 2015 um mehr als 21 Prozent auf 128 PS gestiegen ist. Salzburg folgt mit einem Plus von knapp 19,8 Prozent und einem aktuellen PS-Wert von 135 PS. Die Wiener liegen mit aktuell 140 PS ebenfalls weit oben im Ranking und verzeichnen einen Anstieg von 19 Prozent.

In Kärnten und Osttirol wuchs die Motorleistung der Autos seit 2015 um 18,7 Prozent auf derzeit 123 PS, in Niederösterreich und Oberösterreich liegt der PS-Wert bei 122 PS und der Anstieg bei rund 16 Prozent. Auch in der Steiermark (+ 13,5 Prozent, aktuell 123 PS) und in Tirol (+ 14,1 Prozent, aktuell 126 PS) zeigt sich der Trend zu leistungsstärkeren Autos – wenn auch etwas moderater. Die Steirer liegen damit am unteren Ende der PS-Tabelle.

E-Mobilität auf dem Vormarsch

Der PS-Anstieg ist auch auf den wachsenden Anteil der Elektroautos zurückzuführen. Denn viele der neuen E-Autos, die mittlerweile auf Österreichs Straßen unterwegs sind, weisen Motorleistungen deutlich jenseits der 100-PS-Marke auf. Allerdings bleiben sie bisher eine Minderheit: Noch immer fahren rund 96 Prozent der Autos in Österreich mit Diesel oder Benzin. Allerdings zeigen die Zulassungsdaten im ersten Halbjahr 2025, dass Fahrzeuge mit alternativen Antrieben um 59,3 Prozent zugenommen haben, elektrisch betriebene Pkws machen bereits 22 Prozent aller Neuzulassungen aus, Benzin- und Dieselantriebe verlieren hingegen deutlich an Bedeutung.

Das spiegelt sich auch in der im April veröffentlichten Kfz-Umfrage der Wiener Städtischen wider. „Das Elektroauto gewinnt an Zuspruch. Wenn es um die künftige Fahrzeugwahl geht, stehen E-Autos bei 37 Prozent der Befragten in Österreich an erster Stelle. Der Verbrennungsmotor verliert dagegen an Attraktivität: Nur mehr rund ein Viertel würde sich heute noch für einen Benziner entscheiden, lediglich 11 Prozent für einen Diesel“, erklärt Wendler.