Benkos silberne Göttin und sein Kinderbett versteigert: Irre Preise!

Während Signa-Gründer René Benko in U-Haft sitzt, haben Bieter bei der Versteigerung sein Kinderbett und wertvolle Statuen aus der Villa Ansaldi gekauft. Der Ferrari-Rasenmäher läuft noch bis 13 Uhr.

Die Benko-Versteigerung ist im fulminanten Schlussspurt! Der Ferrari-Rasenmäher hält bei mehr als 50 Geboten und kostet jetzt schon mehr als 6.000 Euro, oe24 berichtete . Bis 13 Uhr kann man bei aurena.at noch mitbieten. Vieles ist aber schon weg.

Benkos silberne Göttin versteigert

Einen irren Lauf legten die Bieter am Schluss um die silberne Göttin von Benko hin. Die Metallskulptur vom Künstler signiert, auf einem großen Sockel und mehrere Zentner schwer, brachte am Ende 8.000 Euro ein. Ein guter Deal für die Signa-Masseverwalter. Noch eine Minute vor Auktionsende lag die Skulptur bei 7.200 Euro.

Auch für das Ritter-Etagenbett, vom Tischer gefertigt, endete die Auktion. Eine Minute vor Auktionsende lag das Kinderbett bei 2.900 Euro. Dann steigerten es die Bieter hoch auf 3.500 Euro.

Benko-Versteigerung © aurena.at

Für Benko gilt die Unschuldsvermutung, bereits im Sommer dürfte der erste Signa-Prozess beginnen.

Insgesamt wohl deutlich über 100.000 Euro

Versteigerer aurena dürfte dem Signa-Masseverwalter mit der Auktion wohl deutlich über 100.000 Euro einbringen. Mit 18% Auktionsgebühr steigt das renommierte Auktionshaus auch selber nicht schlecht aus.

Gartenleuchte und Kinder-Ritter-Etagenbett. © aurena.at

Einige Stücke sind noch bis 13 Uhr im Bieterrennen. Wenn man in der letzten Minute ein höheres Gebot abgibt, verlängert sich die Laufzeit des Objekts in der Versteigerung um 60 Sekunden! Somit werden einige Stücke teils noch über die reguläre Versteigerungszeit in lichte Höhen hinauf gesteigert - bis dann ein glücklicher Bieter den Zuschlag erhält - und das Stück selbst abholen muss.