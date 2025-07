Finale der Benko-Auktion: Alle wollen Ferrari-Rasenmäher

Polizeistreife entdeckt Brand: Mann lag tot im Vorzimmer Ein 57-Jähriger ist am Samstagabend bei einem Wohnungsbrand in der Gußhausstraße in Wien-Wieden gestorben. Eine zufällig vorbeifahrende Polizeistreife hatte das Feuer bzw. den Rauch, der aus der Wohnung drang, bemerkt - aber selbst nichts mehr ausrichten können.