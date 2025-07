Messi-Hammer: Fünfter Doppelpack in Serie für "La Pulga"

Der argentinische Fußball-Altstar Lionel Messi hat beim 2:1-Sieg von Inter Miami gegen Nashville in der Major League Soccer erneut zweimal getroffen - zum fünften Mal in Serie.

Dass er seinen Doppelpack-Rekord weiter ausbauen konnte, verdankte er auch einem groben Fehler von Nashvilles Goalie Joe Willis. Dieser spielte Messi den Ball in der 62. Minute direkt zu, woraufhin dieser das 2:1 erzielte. In der ersten Hälfte hatte er bereits einen Freistoß im Tor versenkt.

Messi hält nun bei 16 Toren in 16 Liga-Saisonspielen und führt gemeinsam mit Nashvilles Stürmer Sam Surridge die Torschützenliste an. Miami liegt in der Eastern Conference auf Platz vier, fünf Punkte hinter dem Tabellenersten Philadelphia, hat aber drei Spiele weniger absolviert.