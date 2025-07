Polizeistreife entdeckt Brand: Mann lag tot im Vorzimmer

Ein 57-Jähriger ist am Samstagabend bei einem Wohnungsbrand in der Gußhausstraße in Wien-Wieden gestorben. Eine zufällig vorbeifahrende Polizeistreife hatte das Feuer bzw. den Rauch, der aus der Wohnung drang, bemerkt - aber selbst nichts mehr ausrichten können.

Die Polizisten konnten nur noch die Berufsfeuerwehr alarmieren, die den Zimmerbrand gegen 21.00 Uhr mit sechs Einsatzfahrzeugen und 27 Einsatzkräften löschte. Das im vierten Stock ausgebrochene Feuer wurde dabei mit Innen- und Außeneinsatz bekämpft und rasch unter Kontrolle gebracht, sagt Feuerwehrsprecher Martin Hofbauer. Aufgrund der Rauchentwicklung musste auch das Stiegenhaus entlüftet werden. Angaben zur Brandursache gab es vorerst keine, diese ist Gegenstand der noch laufenden Ermittlungen. oe24-Infos zufolge liegt auf jeden Fall kein Fremdverschulden vor, der tote Mieter lag im Vorzimmer, die ganze Wohnung war vermüllt, überall lagen Zigarettenstummel und Feuerzeuge herum.