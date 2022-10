Tesla-Aktie kracht sieben Prozent runter

Elon Musks Elektroauto-Bauer verfehlte die Umsatzerwartungen - das schickte den Aktienkurs auf Talfahrt.

Für das dritte Quartal gab Tesla am Mittwoch nach Börsenschluss einen Umsatz von 21,45 Milliarden Dollar bekannt. Analysten hatten dagegen im Schnitt mit fast 22 Milliarden Dollar Umsatz gerechnet. Die Tesla-Aktie gab im nachbörslichen Handel zunächst sieben Prozent nach.

In einem Jahr Hälfte verloren

Seit einem Rekordhoch im November haben die Papiere grob die Hälfte an Wert verloren. Von Juni bis September lieferte der größte Elektroautobauer der Welt zwar 343.830 Autos aus - eigentlich ein neuer Rekord, wie Anfang Oktober bekannt wurde. Allerdings blieb Tesla damit unter den Erwartungen. Der US-Konzern verwies auf gestiegene Logistikkosten hin sowie Schwierigkeiten, den Transport von Fahrzeugen zu organisieren.

Plötzlich Autos auf Lager

Der Abschwung der Wirtschaft wird nach Einschätzung von Analysten nicht spurlos an dem an der Börse am höchsten bewerteten Autobauer der Welt vorbeigehen. Anzeichen dafür seien kostenträchtige Lagerbestände - ein Novum für den Elektroautopionier, der bislang immer weniger Autos produzierte als er verkaufen konnte.