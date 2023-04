Teuerster Rubin aller Zeiten unterm Hammer

Der Rubin "Estrela de Fura" soll im Juni beim Auktionshaus Sotheby's versteigert werden. Schätzwert: 30 Millionen Dollar.

Der Edelstein ist 52,22 Karat (11 Gramm) schwer und könnte der teuerste Rubin werden, der je auf einer Auktion angeboten wurde.

Den aktuellen Rekord hält ein Rubin, der 2015 in Genf für 30,3 Millionen Dollar versteigert wurde.

Der Stein "Estrela de Fura" wurde 2022 vom Bergbauunternehmen Fura in einer Rubinmine in Mosambik gefunden. Bei der Ausgrabung wog er 101 Karat. Die Qualität und Größe des Rubins sei "fast unerhört", erklärte Fura-Chef Dev Shetty.

Derzeit wird der Edelstein in Hongkong ausgestellt, danach wird er noch in Taipeh, China, Singapur, Genf und Dubai zu sehen sein. Die Versteigerung findet im Juni in New York statt.