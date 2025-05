A1 Österreich bekommt neuen Chef

Jiří Dvorjančanský wird der neue CEO von A1 Österreich. Er löst Marcus Grausam ab, der das Unternehmen nach 27 Jahren verlässt.

In der A1 Österreich wird der Vorstand in großen Teilen neu besetzt. Ab 1. September wird Jiří Dvorjančanský neuer CEO und Vorstandsvorsitzender. Marcus Grausam verlängere seinen Vorstandsvertrag nicht und verlasse das Unternehmen nach 27 Jahren auf eigenen Wunsch, heißt es in einer Aussendung des Unternehmens am Mittwochabend. Die Bestellung zum CEO von A1 Österreich erfolgte im Aufsichtsrat einstimmig. Auch sonst gibt es Änderungen im Vorstandsteam.

Martin Resel wird zusätzlich zu seiner bisherigen Funktion als Chief Commercial Officer (CCO) Enterprise stellvertretender Vorstandsvorsitzender (Deputy CEO) von A1 Österreich. Natascha Kantauer-Gansch wird als CCO Consumer ebenfalls in den Vorstand berufen. Die bisherige Finanzvorständin Sonja Wallner bleibt Finanzchefin (CFO) von A1 Österreich und der A1 Group.

Dvorjančanský war zuletzt von 2014 bis 2024 CEO von A1 Kroatien und Nordmazedonien. Darüber hinaus sammelte er Managementerfahrung unter anderem in der Deutschen Telekom und der Telefónica. Dvorjančanský werde die digitale Transformation des Unternehmens weiter vorantreiben, sagten A1 Group CEO Alejandro Plater und A1 Group Deputy CEO Thomas Arnoldner.

Lob für Grausam zum Abschied

Lob für Grausam gab es zum Abschied von Plater und Arnoldner. Unter seiner Führung sei A1 Österreich deutlich gewachsen. Er habe "das digitale Geschäft erfolgreich ausgebaut, den IKT-Umsatz verdoppelt und sich als der technologische Vorreiter in Österreich positioniert". Meilensteine seien etwa der Ausbau von 4G-, 5G- und Glasfasernetzen gewesen. "Wir bedanken uns bei Marcus Grausam, der unsere Unternehmenskultur maßgeblich geprägt und das Unternehmen besonnen und vorausschauend durch die Transformation geführt hat."

Auch die Magenta Telekom bekommt im August neuen Chef. Dort folgt Thomas Kicker folgt auf Dominique Leroy.