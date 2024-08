Barbara Potisk-Eibensteiner wird Finanzvorständin der Post AG

Ab 1. Jänner 2025 bekommt die Post eine neue Finanz-Chefin. Peter Umundum wird Generaldirektor-Stellvertreter.

Die teilstaatliche Österreichische Post AG erhält ab 1. Jänner 2025 mit Barbara Potisk-Eibensteiner eine neue Finanzvorständin. Sie tritt damit die Nachfolge von Walter Oblin an, der mit 1. Oktober 2024 zum Vorstandsvorsitzenden und Generaldirektor des Unternehmens aufsteigt. Bis zu ihrem Antritt wird Oblin die Finanzagenden weiterführen, gab die Post am Mittwoch bekannt.

In internationaler Ausschreibung durchgesetzt

Potisk-Eibensteiner (Jahrgang 1968) habe sich in einer internationalen Ausschreibung durchgesetzt und verfüge als langjähriges Vorstandsmitglied in verschiedenen Unternehmen über umfangreiche Finanz- und Managementerfahrung, hob Post-Aufsichtsratsvorsitzende Elisabeth Stadler in der Aussendung hervor.

Die studierte Betriebswirtin ist seit 2017 Finanzchefin beim Papier- und Zellstoffkonzerns Heinzel Group. Zudem ist sie Aufsichtsratsvorsitzende der börsennotierten Euro Telesites AG.

Barbara Potisk-Eibensteiner wird neue CFO der Österreichischen Post AG

© Österreichische Post AG ×

Als erste Frau im Vorstand in der Unternehmensgeschichte der Post wird sich Potisk-Eibensteiner laut Aussendung um alle Finanzfunktionen sowie zusätzlich um Konzern-Immobilien, Konzern-IT & -Einkauf und Konzern-Recht kümmern. In der bank99 soll sie eine "aktive Aufsichtsratsrolle mit Fokus auf die Finanz- und IT-Agenden" übernehmen.

Darüber hinaus wurde Peter Umundum, Vorstandsdirektor für Paket und Logistik, zum Generaldirektor-Stellvertreter ernannt, teilte das Unternehmen weiter mit.