"Auf den Spirit kommt es an": Der erfolgreichste Supermarkt-Chef hat ein faszinierendes Buch geschrieben.

Gerhard Drexel war 30 Jahre lang Vorstand von Spar Öster­reich und hat Spar zur Nr. 1 im Lebensmittelhandel gemacht. Jetzt hat er ein Buch ­geschrieben, wie man ein Unternehmen „mit Herz und Hirn“, vor allem aber mit „Spirit“ zum Erfolg führen kann. Ein Must-­read für alle Unternehmer, aber auch für Kunden. Ganz sicher das Buch der Woche.

„Es ist meine tiefste Überzeugung, dass der entscheidende Erfolgsfaktor auf dem Weg zum Erfolg der ‚Spirit‘ ist, der das Unternehmen und alle darin Tätigen beseelt und beflügelt. Auf den Spirit kommt es an. Der ‚Spirit‘ macht den Unterschied!“

Einer der faszinierendsten Manager im Land

Gerhard Drexel war immer einer der faszinierendsten CEOs in Österreich. Ein bescheidener Vorarlberger, der drei Jahrzehnte den Erfolg von Spar prägte, den Familienbetrieb sogar am Handelsriesen Rewe (Billa) vorbei zur Nummer 1 machte – und der neben dem brutalen Geschäft auch immer eine politische Agenda hatte: für die Umwelt, für Bio, gegen die globalen Handelsabkommen, gegen Glyphosat.

Er war ein politischer Boss – für Umwelt und Bio

Drexel steht für den Bio- und Nachhaltigkeitskurs im heimischen Lebensmittelhandel – er steht aber auch für einen ganz besonderen Führungsstil.

Das Geheimnis dieses Führungsstils hat Drexel jetzt in einem grandiosen Buch niedergeschrieben.

Sein Credo: „Es ist der Spirit, der zu Erfolg oder Misserfolg führt!“ Und: „Wirklich wertvoll werden nur Unternehmen mit inneren Werten!“ Man müsse „Wirtschaft und Menschlichkeit verbinden“.

Jeder Chef, aber auch jeder Mitarbeiter solle sich einlassen auf „das Phänomen der Spiritualität“.

Wie führt man eine Firma mit »Winning Spirit«?

Wie das geht und wie man einen „Winning Spirit“ in einer Firma erzeugen kann, schildert Drexel in vielen Beispielen.

Man müsse die Mitarbeiter, aber auch die Kunden „zum Schwärmen“ bringen.

Drexels Buch ist die perfekte Anleitung, wie man ein Unternehmen mit Herz und Hirn führen kann. Es ist auch ein Plädoyer für den „spirituellen Manager“, der motiviert statt nur zu kontrollieren.

Als Claudia Stöckl Drexel und sein Buch am letzten Sonntag in Frühstück bei mir präsentierte, gab es einen Telefon-Ansturm wie selten zuvor. Das Drexel-Buch geht unter die Haut, es ­fasziniert – es ist ein Must-read für jeden.

Erste Auszüge aus dem neuen Drexel-Buch

"Das Entscheidende, um im Unternehmen Herz und Hirn zusammenzuführen, ist der Spirit. Der „Spirit“, der das Unternehmen beseelt und beflügelt, erweist sich als das innere Band, das alles zusammenhält. Er sorgt dafür, dass sich im Unternehmen lebendige Beziehungen entfalten, und zwar nach innen und nach außen: zu sich selbst; zu Mitarbeitern, Kollegen, Vorgesetzten; zu Kunden; zu Lieferanten und Partnern; zu den eigenen Produkten; zu Gesellschaft und Umwelt; zu Gott.



Das innere Band wirkt als Beziehungsband. Es entsteht eine Dynamik, eine Art „Flow“ im Unternehmen. Beinahe alles scheint von selbst zu laufen, wie von unsichtbarerer Hand geleitet. Aber in Wirklichkeit ist es der Einklang von Herz und Hirn, von Emotio und Ratio, der Spirit, der die Mitarbeiter und Führungskräfte treibt.



Der spirituelle Manager ist in erster Linie menschlich. Der spirituelle Manager stellt lebendige Beziehungen her. Der spirituelle Manager gibt seinen Mitarbeitern Wurzeln und Flügel. Der spirituelle Manager weiß, dass jeder von jedem etwas lernen kann. Der spirituelle Manager ist ein Vorbild an Achtsamkeit und Wertschätzung. Der spirituelle Manager macht keine Vorwürfe, sondern formuliert Wünsche. Der spirituelle Manager entwickelt Visionen und glaubt an seine Visionen. Der ­spirituelle Manager wird im Erfolg nicht übermütig."