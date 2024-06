Infineon-Austria-Chefin Herlitschka soll ÖBAG-Aufsichtsrätin werden

Infineon Austria-Chefin Herlitschka vor Einzug in den ÖBAG-Aufsichtsrat.

Sabine Herlitschka, Vorstandschefin von Infineon Austria, soll in den Aufsichtsrat der Staatsholding ÖBAG einziehen.

Am Freitag werde die Hauptversammlung, also die Republik als 100-Prozent-Eigentümer der ÖBAG, Herlitschka in das Aufsichtsgremium wählen, wurde heute aus Industriekreisen kolportiert.

© APA/PHILIP STOTTER ×

Aufsichtsratspräsident

Aufsichtsratspräsident soll der erfolgreiche Flughafen-Wien-Vorstand Günther Ofner bleiben.