Wolfgang Porsche kündigt Rückzug an

Auto-Patriarch Wolfgang Porsche feiert am 10. Mai seinen 80. Geburtstag. Er will weitere fünf Jahre VW-Aufsichtsrat bleiben - aber "danach sollen Jüngere ran".

Die Hauptversammlung von Volkswagen findet heuer am 10. Mai statt – just dem Tag des 80. Geburtstags von VW-Miteigentümer und -Aufsichtsrat Wolfgang Porsche. Trotzdem werde er persönlich an dem Aktionärstreffen in Berlin teilnehmen, so der Jubilar im aktuellen Porsche-Podcast. "Privat werde ich mein persönliches Jubiläum im engen Familien- und Freundeskreis feiern", so Porsche.

Zugleich kündigt er seinen Rückzug aus dem VW-Kontrollgremium an, aber erst in einigen Jahren: Er wolle sich bei der Versammlung am 10. Mai noch einmal für eine fünfjährige Amtszeit wählen lassen, sagte er der Automobilwoche. „Danach müssen Jüngere ran.“

Familiensprecher

Wolfgang Porsche ist der Enkel von Ferdinand Porsche, dem Gründer des Sportwagenbauers. Er ist Sprecher der Familie Porsche. Seit 2007 ist der Österreicher Aufsichtsratsvorsitzender der Porsche AG, die im Herbst des Vorjahrs erfolgreich an die Börse gegangen ist, und der Porsche Automobil Holding SE, über welche die Familien Porsche und Piëch 53,1 % der Stimmrechte an VW halten. Seit 2008 sitzt Wolfgang Porsche im VW-Aufsichtsrat.

Nachfolger

Als sein Wunschnachfolger gilt sein 62-jähriger Neffe Ferdinand Oliver Porsche. Die Familie habe darüber aber noch nicht entschieden.

Die Geschichte der Sportwagenschmiede Porsche, die heuer ihr 75-jähriges Jubiläum feiert, hat Wolfgang Porsche von Kindesbeinen an hautnah miterlebt.