oe24.TV mit 26 Prozent Quoten-Plus im Oktober (12-49)

oe24.TV kann Marktanteil in werberelevanter Zielgruppe auf 1,4 Prozent steigern

Der sensationelle Quoten-Wachstumskurs von oe24.TV geht weiter: Im Oktober konnte oe24.TV seinen Marktanteil in der werberelevanten Zielgruppe der 12- bis 49-Jährigen auf 1,4 Prozent steigern. Das entspricht einem Plus von 26 Prozent gegenüber dem Oktober des Vorjahres! Auch bei allen TV-Zusehern (12+) kann oe24.TV deutlich zulegen und erreicht hier bereits einen Marktanteil von 1,3 Prozent – ein Plus von 14 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Insgesamt sahen im Oktober bereits mehr als 1,2 Millionen Österreicher oe24.TV (kum. RW 12+), pro Tag sind es im Schnitt schon mehr als 280.000 (NRW, 12+).

Gleich 19 (!) Sendungen erreichten im Oktober mehr als 100.000 Zuseher. Quoten-Highlights waren einmal mehr die Duelle mit Gerald Grosz und Sebastian Bohrn Mena sowie Peter Westenthaler und Josef Cap bei FELLNER! LIVE. Am 3. Oktober sahen 151.000 Zuseher bei Grosz – Bohrn Mena zu, bei Cap – Westenthaler am 4. Oktober waren 146.000 Zuseher dabei (jeweils NRW 12+).

Mediengruppe-ÖSTERREICH-CEO Niki Fellner: „Das starke Quoten-Wachstum bei oe24.TV unterstreicht unseren Wachstumskurs auf allen Channels – TV, Online, Print und Radio. Die Mediengruppe ÖSTERREICH legt derzeit in allen Mediengattungen bei Sehern, Usern, Lesern und Hörern zu. Mit dem starken TV-Wachstum und den 1,4 Prozent Marktanteil in der werberelevanten Zielgruppe im Oktober und unserem neuen Vermarktungspartner IP Österreich haben wir den perfekten Grundstein für ein starkes Werbejahr 2024 gelegt.“

Quelle: AGTT/GfK Teletest, Evogenius Reporting, vorläufig gewichtet, kum. RW: weitester Seherkreis (zumindest eine Sendung kurz gesehen), DRW Top-19-Sendungen: 15.700-69.800, DRW Grosz 3.10.: 51.700, Cap 4.10.: 69.800 Personen