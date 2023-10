oe24.TV startet mit IP Österreich große Werbe-Offensive für 2024

Vermarktungs-Partnerschaft mit IP Österreich – oe24.TV-Sales-Team konzentriert sich auf Preferred Clients, Sonderwerbeformen und Pre-Rolls

Österreichs News-Sender oe24.TV startet eine große Werbe-Offensive: 2024 wird die Vermarktung deutlich ausgebaut. Ab 1. Jänner wird oe24.TV von IP Österreich vermarktet. Durch die Kooperation mit der österreichischen RTL-Vermarktungstochter IP Österreich stellt oe24.TV den Werbeverkauf im TV noch professioneller auf. Klassische TV-Kampagnen und Agenturen werden künftig von der IP betreut. Das hochwertige Werbeumfeld auf oe24.TV ist damit ab 1. Jänner über den Multichannel Vermarkter IP Österreich buchbar. Das Sales-Team von oe24.TV konzentriert sich auf Preferred Clients, Sonderwerbeformen und Pre-Rolls.

„oe24.TV hat im September mit 1,5 Prozent Marktanteil in der werberelevanten Zielgruppe einen weiteren, sensationellen Quoten-Erfolg gefeiert. Mit unseren starken Zahlen haben wir den perfekten Grundstein für das Werbejahr 2024 gelegt, das für uns als News-Sender mit gleich fünf Wahlen und zwei Sportgroßereignissen besonders spannend wird. Es freut uns sehr, dass oe24.TV mit der IP Österreich künftig den professionellsten TV-Vermarktungs-Partner in Österreich hat, um unser erfolgreiches Sales-Team bei unseren weiteren Wachstumszielen zu unterstützen“, erklären die oe24.TV-Geschäftsführer Alexandra und Niki Fellner.

"Als einer der führenden Nachrichtensender des Landes bringt oe24.TV mit seiner bekannt-dynamischen Berichterstattung eine bedeutende Bereicherung für unser Angebot. Ab 2024 wird seine Aufnahme in unser IP-Portfolio nicht nur die Diversität unserer Plattform betonen, sondern auch den Stellenwert des österreichischen Medienmarkts unterstreichen. Durch die Kombination von oe24.TV's bewährter Expertise und weitreichender Präsenz können wir unseren Werbepartnern gezielte und reichweitenintensive Werbemöglichkeiten auf höchstem Niveau bieten. Dies verdeutlicht unser fortwährendes Bestreben, stets herausragende Vermarktungslösungen in Österreich zu präsentieren", so Walter Zinggl, Geschäftsführer der IP Österreich.