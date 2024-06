1,66 Millionen: ServusTV jubelt über Rekord-Quote

Österreichs Auftakt in die EURO wurde zum Quoten-Hit.

Für ServusTV wird die EURO quotentechnisch zum Jackpot. Das Match gegen Frankreich erreichte am Montag einen Marktanteil von 53,8 % (E12+) und 64,5 % (E12-49), im Schnitt verfolgten 1,66 Mio. Zuschauer den ersten Auftritt des österreichischen Nationalteams bei der EURO. Österreichs größter Privatsender war am gestrigen Montag mit 24,3 % Prozent Tagesmarktanteil in der Basis und 33,4 % in der Zielgruppe E12-49 mit großem Abstand Marktführer. Damit verzeichnet ServusTV auch den stärksten Tag der Sendergeschichte.

Bei ServusTV On erzielte das Spiel 600.000 Views und 20 Mio. watched Minutes und zählt damit bei der Video- und Streamingplattform bis dato zum meistgestreamten Fußballspiel aller Zeiten. Insgesamt zählt ServusTV On am gestrigen Montag über 1 Mio. Views.

Für das bisherige TV-Sportevent des Jahres fährt der Sender alles auf, was er zu bieten hat: Die Experten Florian Klein, Sebastian Prödl und Zlatko Junuzovic mit Live-Atmosphäre sind vor Ort und werden die prickelnde Live-Atmosphäre in ihre Analysen einfließen lassen.