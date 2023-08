Aufregung um ''Dr.''-Titel von ORF-Landesdirektorin

''Frau Magister (in Italien: "dott.ssa") nennt sich ganz offiziell Frau Dr.'', schreibt ein Twitter-User empört. Die Aufregung auf Twitter hat den ORF veranlasst, den Titel der Tiroler Landesdirektorin auf der Homepage auszubessern.

Esther Mitterstieler wurde am 16. September 2021 zur Landesdirektorin des ORF-Landesstudios Tirol bestellt. Auf der ORF-Homepage wurde sie mit dem Titel Dr. Esther Mitterstieler vorgestellt. ''Frau Magister (in Italien: "dott.ssa") nennt sich ganz offiziell Frau Dr.'', fiel einem Twitter-User auf.

Nur weil es (laut #Wikipedia) seit Jahrzehnten in #Südtirol so praktiziert wird, heißt es nicht, dass es rechtens ist. Vor allem nicht im Ausland. Also: Falls in den vergangenen drei Jahren in AT aktiv geführt, ist es #Titelmissbrauch durch die Tiroler #ORF-Landesdirektorin. https://t.co/fjHkmcvP4v — Plagiatsjäger (@SprachPhilo) August 4, 2023

Plagiatsjäger mit Anschuldigung

"Nur weil es (laut #Wikipedia) seit Jahrzehnten in #Südtirol so praktiziert wird, heißt es nicht, dass es rechtens ist. Vor allem nicht im Ausland. Also: Falls in den vergangenen drei Jahren in AT aktiv geführt, ist es #Titelmissbrauch durch die Tiroler #ORF-Landesdirektorin", schreibt "Plagiatsjägers" Stefan Weber auf seinem Twitter-Account.

"Tatsächlich ist auffallend, dass sich zu ihrer akademischen Karriere in Lebensläufen und auf Linkedin nichts findet - Wikipedia sagt, sie hat kein Doktorat. Hat sie wirklich keines? Mutet heutzutage komisch an, so einen "Fehler" in einer exponierten Position zu machen", schreibt etwa ein User.

© Screenshot ORF ×

ORF änderte den Titel Esther Mitterstielers.

Die Aufregung auf Twitter hat den ORF offenbar veranlasst, den Titel der Tiroler Landesdirektorin auf der Homepage auszubessern. So steht seit Samstag (5. August) "Dott.ssa Mag. Esther Mitterstieler" statt "Dr. Esther Mitterstieler" als Titel der Tiroler ORF-Landesdirektorin.