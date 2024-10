Kultserie "X-Factor: Das Unfassbare" ist zurück

RTLZWEI zeigt am 1. November ab 20:15 Uhr zwei brandneue Folgen der Mystery-Serie "X-Factor: Das Unfassbare" - produziert in den USA.

Wer nicht genug Gänsehaut bekommen kann, darf sich freuen: Am darauffolgenden Sonntag feiern zwei weitere Episoden Premiere. Mit dabei ist natürlich "X-Factor"-Legende und Host Jonathan Frakes. Außerdem übernehmen zahlreiche Hollywood-Stars die Hauptrollen in den spannenden Kurzgeschichten: Richard Karn ("Hör' mal, wer da hämmert") , Betsy Baker ("Grey's Anatomy") und Bryan Langlitz ("House of Cards" ). Insgesamt erscheinen vier neue Folgen "X-Factor: Das Unfassbare" - am 1. und 3. November 2024 ab 20:15 Uhr bei RTLZWEI.

Neue Stars

In den Hauptrollen der Kurzgeschichten sind unter anderem Richard Karn ("Hör' mal, wer da hämmert"), Betsy Baker ("Grey's Anatomy") und Bryan Langlitz ("House of Cards")

Am 1. und 3. November erscheinen jeweils zwei neue Folgen von "X-Factor: Das Unfassbare"

RTLZWEI zeigt am 1. November ab 10:00 Uhr alte Klassiker-Folgen der Kultserie "X-Factor: Das Unfassbare"! Das große Finale des Gruselmarathons bilden dann an diesem Tag zwei neue, in den USA produzierte, Episoden der Mystery-Serie, die ab 20:15 Uhr zu sehen sind.

Auch am 3. November können sich Mystery-Fans auf zwei weitere brandneue Folgen von "X-Factor: Das Unfassbare" freuen, die ebenfalls nah am Kult-Original aus den 1990er Jahren dran sind - mit dabei ist natürlich auch "X-Factor"-Legende Jonathan Frakes.

Das erwartet die Fans

Zu sehen sind zahlreiche Kurzgeschichten mit Gänsehautgarantie und Starbesetzung: Richard Karn ("Hör' mal, wer da hämmert") schlüpft in die Rolle des Witwers Bill. Nach dem Tod seiner Frau ist Bill nicht mehr derselbe. Er verschanzt sich in seiner Werkstatt und repariert dort alte Elektrogeräte für die wenigen Kunden, die er noch hat. Der Handwerker sieht keinen Sinn mehr in seinem Leben. Doch dann betritt eine junge Frau seinen Laden, die sein festgefahrenes Leben mächtig in Unordnung bringt ...

Die prominente Besetzung erweitert Betsy Baker ("Grey's Anatomy" und "Evil Dead") als Hotelbesitzerin im Jahr 1990. Die Teenager Holly, Skip und Dean lassen sich in ihrem Hotel auf eine Mutprobe ein: eine Nacht in einem Haus zu verbringen, in dem furchtbare Morde stattgefunden haben. Besonders Dean freut sich darauf, das Haus mit seinem Camcorder zu erkunden und auf Geisterjagd zu gehen. Doch die Nacht wird sich für die drei Freunde anders gestalten als gedacht ...

Neue Folgen "X-Factor: Das Unfassbare" - am 1. und 3. November 2024 ab 20:15 Uhr bei RTLZWEI. Die Folgen sind nach der Ausstrahlung sieben Tage lang kostenlos auf RTL+ verfügbar - im Anschluss daran im PREMIUM-Bereich. Das Format wird von W&B Television in Co-Produktion mit Superama und Superposition Films produziert.

"X-Factor: Das Unfassbare"

In jeder Folge der RTLZWEI Mystery-Serie stehen fünf kurze Stories über parapsychologische Phänomene wie Reinkarnation, Aliens und Geister auf dem Programm. Einige dieser mysteriösen, übernatürlichen Ereignisse sind reine Fiktion, andere haben jedoch tatsächlich stattgefunden. Ob die gezeigten Geschichten wahr sind, oder nur der Fantasie eines geschickten Drehbuchautors entstammen, verrät Erzähler Jonathan Frakes erst am Ende jeder Folge.