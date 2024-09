oe24.TV am Dienstagvormittag erneut stärkster TV-Sender in Österreich

Bis zu 17% Marktanteil von 10-11 Uhr – Tages-Marktanteil lag bei 3,3% bei 12- bis 49-Jährigen.

Mit seiner ausführlichen Berichterstattung zum Hochwasser verzeichnet oe24.TV derzeit Top-Quoten.

Wolfgang Fellner moderiert Sondersendung

Am Dienstagvormittag war oe24.TV bei der von Wolfgang Fellner moderierten Sondersendung zum Hochwasser in der werberelevanten Zielgruppe der 12- bis 49-Jährigen sogar der stärkste TV-Sender in ganz Österreich (13,9% Marktanteil, 9-12 Uhr) . Bei der Live-Übertragung des Helikopter-Flugs über die Hochwasser-Gebiete in Niederösterreich zwischen 10 und 11 Uhr lag der Marktanteil sogar bei 17,1%.

Tages-Marktanteil von 3,3%

Insgesamt erreichte oe24.TV am Dienstag einen Tages-Marktanteil von 3,3% bei den 12- bis 49-Jährigen. Seit Samstag verfolgten 877.000 Österreicher die Sonder-Berichterstattung zum Hochwasser auf oe24.TV (kum. RW, 12+). Der Marktanteil in der werberelevanten Zielgruppe lag in den vergangenen vier Tagen bei 3,2%. Am Sonntag erreichte oe24.TV mit 4,7% Tages-Marktanteil (12-49) sogar einen neuen Sender-Rekord.