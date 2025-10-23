Millionen-Pleite! Corona-Tester insolvent

Das Salzburger Unternehmen Procomcure Biotech GmbH muss Insolvenz melden. Der Grund: Das Aus der Testpflicht.

2006 wurde in Bergheim (Flachgau, Salzburg) das Unternehmen Procomcure Biotech GmbH gegründet. Sie sind im Bereich der Forschung und Entwicklung in der Biotechnologie aktiv. Es handelt sich um ein "forschungsgetriebenes Hochtechnologie- und Produktionsunternehmen (‚DeepTech‘)". Sie stellen Medizinprodukte und PCR-Tests her und verfügen über eine eigene Rohstoffproduktion, so der Antrag der Alpenländischen Kreditorenverband (AKV).

Die Insolvenz betrifft die Dienstnehmer nicht, sondern nur die Gläubiger. Auf der Liste stehen 48 Personen und die Forderungen betragen insgesamt 5,4 Millionen Euro. Der AKV erklärt: "Die Werthaltigkeit etwaiger vorhandener Aktiva wird im Laufe des Verfahrens ermittelt werden."

Gesetz Schuld an Insolvenz

Laut dem Unternehmen ist das Covid-19-Überführungsgesetz vom 30. Juni 2023 der Insolvenzgrund. Durch das Gesetz galt Corona nicht mehr als eine anzeigepflichtige Infektionskrankheit. Die Nachfrage nach Corona-Tests brach sofort ein. AKV: "Das darauf ausgerichtete Geschäftsmodell verlor damit abrupt seine wirtschaftliche Grundlage."

Seitens des Unternehmens heißt es, dass die Finanzierung des Betriebs durch vorhandenes Material und Waren darstellbar sei. Das soll ohne Beschäftigte möglich sein. Das Unternehmen erwartet sich Umsätze, "die ausreichen, um die anfallenden Fixkosten zu decken."

Sanierungsplan wird erstellt

Man strebt eine Entschuldung mittels eines Sanierungsplans an. Das derzeitige Angebot sieht die Mindestquote von 20 Prozent binnen zwei Jahren vor. Unklar ist noch, ob der Sanierungsplan ausschließlich durch Fortführung des Unternehmens oder mit Unterstützung Dritter finanziert werden soll.