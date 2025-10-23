Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna Mörwald kocht 100 Ideen für den Aufschwung
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 28.650 aktien down -1.72% Andritz AG 62.75 aktien up +2.37% BAWAG Group AG 108.20 aktien down -0.09% CA Immobilien Anlagen AG 24.800 aktien up +1.64% CPI Europe AG 17.610 aktien down -1.07% DO & CO Aktiengesellschaft 217.50 aktien down -0.46% EVN AG 25.000 aktien up +0.4% Erste Group Bank AG 82.70 aktien up +0.49% Lenzing AG 26.150 aktien up +6.09% OMV AG 46.280 aktien up +2.16% Oesterreichische Post AG 30.850 aktien up +3.87% PORR AG 29.050 aktien up +0.87% Raiffeisen Bank Internat. AG 29.900 aktien up +2.68% SBO AG 28.450 aktien up +3.27% STRABAG SE 72.00 aktien down -0.69% UNIQA Insurance Group AG 12.600 aktien up +0.16% VERBUND AG Kat. A 65.10 aktien up +1.48% VIENNA INSURANCE GROUP AG 44.250 aktien up +0.68% Wienerberger AG 27.100 aktien up +1.73% voestalpine AG 31.280 aktien down -0.95%
  1. oe24.at
  2. Business
Insolvenz
© Getty

Insolvenzwelle

Millionen-Pleite! Corona-Tester insolvent

23.10.25, 21:10
Teilen

Das Salzburger Unternehmen Procomcure Biotech GmbH muss Insolvenz melden. Der Grund: Das Aus der Testpflicht.

2006 wurde in Bergheim (Flachgau, Salzburg) das Unternehmen Procomcure Biotech GmbH gegründet. Sie sind im Bereich der Forschung und Entwicklung in der Biotechnologie aktiv. Es handelt sich um ein "forschungsgetriebenes Hochtechnologie- und Produktionsunternehmen (‚DeepTech‘)". Sie stellen Medizinprodukte und PCR-Tests her und verfügen über eine eigene Rohstoffproduktion, so der Antrag der Alpenländischen Kreditorenverband (AKV).

Die Insolvenz betrifft die Dienstnehmer nicht, sondern nur die Gläubiger. Auf der Liste stehen 48 Personen und die Forderungen betragen insgesamt 5,4 Millionen Euro. Der AKV erklärt: "Die Werthaltigkeit etwaiger vorhandener Aktiva wird im Laufe des Verfahrens ermittelt werden."

Gesetz Schuld an Insolvenz

Laut dem Unternehmen ist das Covid-19-Überführungsgesetz vom 30. Juni 2023 der Insolvenzgrund. Durch das Gesetz galt Corona nicht mehr als eine anzeigepflichtige Infektionskrankheit. Die Nachfrage nach Corona-Tests brach sofort ein. AKV: "Das darauf ausgerichtete Geschäftsmodell verlor damit abrupt seine wirtschaftliche Grundlage."

Seitens des Unternehmens heißt es, dass die Finanzierung des Betriebs durch vorhandenes Material und Waren darstellbar sei. Das soll ohne Beschäftigte möglich sein. Das Unternehmen erwartet sich Umsätze, "die ausreichen, um die anfallenden Fixkosten zu decken."

Sanierungsplan wird erstellt

Man strebt eine Entschuldung mittels eines Sanierungsplans an. Das derzeitige Angebot sieht die Mindestquote von 20 Prozent binnen zwei Jahren vor. Unklar ist noch, ob der Sanierungsplan ausschließlich durch Fortführung des Unternehmens oder mit Unterstützung Dritter finanziert werden soll.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden