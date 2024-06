"Mörderische Wahnsinnige": Zwei Anschlagsversuche in den vergangenen Monaten auf Musk

Sollte Elon Musk umgebracht werden? Das behauptet jetzt der Tesla-Mitbegründer während einer Frage-und-Antwort-Runde auf der jährlichen Aktionärsversammlung von Tesla.

Mehrere Anschläge sollen in den vergangenen sieben Monaten ohne offensichtlichen Grund auf sein Leben stattgefunden haben, sagt Musk laut Berichten der "Daily Express US". Die einzige Erklärung wäre laut Musk seine soziale und geschäftliche Prominenz.

Die Antwort ging auf eine Frage eines Aktionärs zurück, der den Milliardär fragte, was er für seinen eigenen Schutz unternehme, in Zeiten globaler Unsicherheit. Musk Antwortete: "Es wird heutzutage ein bisschen verrückt. Wissen Sie, um es auf den ersten Blick zu sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass ein mörderischer Wahnsinniger versucht, Sie zu töten, ist proportional dazu, wie viele mörderische Wahnsinnige Ihren Namen hören." Demnach denkt Musk, stehe er häufig auf Listen.

Musk: "Bemühe mich, am Leben zu bleiben"

"Wir [Tesla] hatten in den letzten sieben Monaten tatsächlich zwei mörderische Wahnsinnige, die versuchten, mich und einen Haufen anderer Leute zu töten, also geht es nicht nur mir so und es gab kein tatsächliches Problem, das sie artikuliert haben - sie waren nur, wissen Sie, in der mörderischen Wahnsinnigenkarriere", sagte Musk weiter.

Durch den Schutz seines Lebens wirke er häufig anderen gegenüber distanziert, so Musk. Auch habe er sich abgewöhnt, Dinge in der Öffentlichkeit zu unterschreiben. Schließlich wurde John Lennon, Sänger der Beatles, von einem Fan erschossen.

Aber der Tesla-CEO sagte: "Ich werde mich bemühen, am Leben zu bleiben."