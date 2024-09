Nach Unwetter-Chaos: Bahnverkehr zwischen Wien und Salzburg auf Monate lahmgelegt

Die schweren Unwetter der vergangenen Woche hinterlassen noch monatelang Spuren im Bahnverkehr der ÖBB.

Gleise wurden unterspült, Tunnel und Bahnhöfe überflutet, besonders betroffen ist die neue Weststrecke zwischen Wien und St. Pölten, die vorerst gesperrt bleibt, teilt das Unternehmen mit.

Auch die alte, zweigleisige Weststrecke durch den Wienerwald wurde vom Hochwasser in Mitleidenschaft gezogen, kann aber derzeit zumindest eingleisig betrieben werden. „Die ÖBB werden in den nächsten Tagen die übrigen Vermurungen räumen und Gleisschäden reparieren, damit ab 10. Oktober das zweite Gleis der alten Weststrecke befahren werden kann “, heißt es vonseiten des Unternehmens. Bis dahin wird empfohlen, nicht dringende Reisen zwischen Wien und Salzburg zu verschieben.

Solange wirken sich die Sperrungen auch auf den Fahrplan aus:

Ab 04:55 Uhr fährt stündlich (bis 20:55 Uhr) ein ÖBB Railjet von Wien Hbf und ab 05:38 Uhr (bis 20:38 Uhr) stündlich ein Zug der WESTbahn vom Wiener Westbahnhof.

In der Gegenrichtung von Salzburg nach Wien fährt ab 05:11 Uhr (bis 21:11) der ÖBB Railjet und die WESTbahn ab 05:52 Uhr (bis 19:52 Uhr).

Die Halte in Tullnerfeld, Vöcklabruck und Neumarkt/Wallersee müssen aufgrund der Umleitung entfallen.

Der schnelle ÖBB RJX zwischen Wien und Salzburg fällt ebenfalls aus.

Die Unwetter haben das Herzstück des Eisenbahnverkehrs, unsere neue & alte Weststrecke schwer beschädigt. ????️ Kollege Raimund arbeitet im Atzenbrugger Tunnel & berichtet. Das #TeamOEBB arbeitet rund um die Uhr, um die Strecke so schnell wie möglich frei zu machen. ???????? pic.twitter.com/vqBcM8WCXj — ÖBB (@unsereOEBB) September 24, 2024

Tickets auch in Westbahn gültig

Reisende können jedoch ÖBB- und Westbahn-Tickets in den Zügen beider Anbieter nutzen. „Bitte überprüfen Sie kurz vor Fahrtantritt in der ÖBB Fahrplanauskunft Scotty, ob Ihr Zug fährt. Dort sehen Sie die aktuelle Fahrplansituation“, rät die ÖBB. Zudem warnt das Unternehmen, dass es unter Umständen noch möglich sei, ausfallende Züge in der App zu buchen. "Wir arbeiten mit Hochdruck an der Aktualisierung unserer Systeme", so die ÖBB. In solchen Fällen erstattet die ÖBB das Ticket,