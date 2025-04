Nachfrage zu groß: Liefer-Engpass bei alkoholfreiem Bier

Damit hat in dieser bayrischen Traditions-Brauerei wohl niemand gerechnet: Ausgerechnet das alkoholfreie Bier wird knapp.

Am Wochenende fand das Starkbierfest in Tegernsee statt. Doch anstatt über die starken Biere zu reden, war ausgerechnet das alkoholfreie Bier der Brauerei in aller Munde. Denn seit wenigen Tagen ist das alkoholfreie Helle auf dem Markt und ist derart gefragt, dass der Vorrat sogar knapp wird.

Es dürfte so gut ankommen und schmecken, dass es nicht nur im Tegernseer Braustüberl ausgeschenkt wird. Dabei wurde es bislang nur verkostet. Das Besondere an der neuen Kreation? Das 0,0-Bier gibt's nur in der Flasche und nicht vom Fass. "Bier ohne Alkohol ist sehr empfindlich", erklärt Brauereichef Christian Wagner gegenüber der Münchner tz.

Eine Frage der Ressourcen

Wie es mit dem begehrten "Bleifreien" weitergeht, ist noch nicht bekannt. Man möchte erst die Nachfrage abwarten und dann schauen, ob man Ressourcen hat. Dass es aber bereits nach wenigen Tagen einen Lieferengpass gibt, lässt die Verantwortlichen hoffen. Derzeit gibt es das Alkoholfreie nur rund um den Tegernsee, ob es eines Tages auch nach Österreich kommt, ist derzeit genauso offen wie die Frage, wann die ersten großen Lieferungen kommen.

Die bayrischen Getränkehändler reden allerdings schon von einem "Run" auf das neue Getränk. Wagner weist allerdings auf "beschränkte Kapazitäten" hin und behält den Fokus auf die traditionellen Biere des Hauses.