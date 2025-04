Metzger macht in Kuh-Magen sensationelle Entdeckung

"So was habe ich in meiner ganzen Laufbahn bis jetzt nicht erlebt", staunt Metzgermeister Josef Steinleitner.

Bayern. Im niederbayerischen Pleinting ereignete sich eine außergewöhnliche Geschichte: Johannes Brandhuber (32), Landwirt und Maschinenbauingenieur aus dem Landkreis Dingolfing-Landau, verlor im November 2024 seinen Ehering beim Füttern seiner Kühe. Trotz intensiver Suche mit Metalldetektor blieb der Ring verschwunden. Da seine Frau Sophie auf einen Ehering bestand, besorgte er sich kurzerhand Ersatz.

Vier Monate später machte Metzger Arthur Rohzetzer von der "Metzgerei Steinleitner" in Pleinting eine ungewöhnliche Entdeckung, wie die "Passauer Neue Presse" berichtet: Beim Schlachten einer der Kühe der Brandhubers – einer Färse namens Herzal – fand er den vermissten Ehering unversehrt im Magen des Tiers. Herzal, erkennbar an einem herzförmigen Fleck auf der Stirn, hatte den Ring wohl beim Füttern versehentlich verschluckt. "Ist uns noch nie untergekommen" Metzgermeister Josef Steinleitner zeigte sich überrascht: "Es kann schon mal sein, dass man eine Schraube oder eine Mutter findet, aber einen Ehering, der ist uns noch nie untergekommen", sagt er gegenüber "Bild". Für Brandhuber und seine Frau war die Wiederentdeckung ein kleines Wunder. Zum Dank brachte er den Metzgern ein Tragerl Augustiner-Bier. Sophie Brandhuber war überglücklich, ihrem Mann wieder den originalen Ehering anstecken zu können. Eine wahre Liebesgeschichte – mit einem Umweg durch vier Kuhmägen.