Nächster Malle-Knaller: Legende kehrt im Bierkönig zurück

Ab Ende April geht es auf Mallorca wieder munter zur Sache. Doch schon jetzt bebt die Partyinsel - und es nimmt kein Ende.

Es ist definitiv die legendärste Party-Insel für deutschsprachige Touristen. An jedem Abend auf Mallorca stellt sich nur die große Frage: Bierkönig oder Megapark? Die beiden Kult-Locations sind erbitterte Konkurrenten und kämpfen jeden Tag um die Gunst der Feierwütigen.

In den letzten beiden Tagen konnte der Megapark mit der Verpflichtung von Schlager-Queen Mia Julia und Oli P. mächtig für Schlagzeilen sorgen. Beide Superstars wurden vom Bierkönig weggelotst.

Malle-Comeback nach 9 Jahren

Jetzt reagiert der Party-Tempel in der Schinkenstraße mit einer sensationellen und genauso überraschenden Verpflichtung. Denn nach neun Jahren Insel-Pause kehrt niemand Geringerer als Ikke Hüftgold nach Mallorca zurück. Im Stil von Darth Vader kündigt er via Instagram an: "Das Bierimperium schlägt zurück."

2017 kehrte der Entertainer der Balearen-Insel den Rücken mit den Worten: "Nie mehr Malle!" Damals legte er sich auch mit den spanischen Behörden mit einer umstrittenen Bier-Aktion an. Der 48-Jährige mit dem markanten Fetthaar-Toupet wechselte an den Goldstrand in Bulgarien und wollte dort die neue deutsche Partywelle entfachen.

Doch Malle bleibt die Nummer 1 der Sauf-Touristen und so kehrt er nun an den Ort seines Ursprungs zurück und sorgt nun wieder im Bierkönig für einen großen Andrang. Den Verantwortlichen ist damit ein Mega-Coup gelungen, denn am Opening-Weekend könnte der Rückkehrer die Massen mehr anziehen als die jährlichen Dauergäste.