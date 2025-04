Ballermann-Beben geht weiter: Nächster Superstar geht zum Megapark

Nach dem Mia-Julia-Schock am Dienstag wechselt der nächste Superstar am Ballermann die Fronten.

Das Ballermann-Beben geht weiter. Am Dienstag wurde der "Stallwechsel" von Mia Julia vom Bierkönig zum Megapark öffentlich. Nun berichtet die "Bild" von dem nächsten Knaller-Wechsel.

Der Megapark an der Strandpromenade feiert heuer seinen 25. Geburtstag und unternimmt alles, um seinen Besuchern das absolute Malle-Spektakel zu garantieren. Mit Mickie Krause, Mia Julia, Lorenz Büffel und Isi Glück versammelt sich mittlerweile das Who is Who der deutschen Schlagerszene in dem Kult-Lokal.

Nächster Star wechselt die Location

Nun ist den Veranstaltern der nächste Coup gelungen. Ex-GZSZ-Star Oli P., der mit Hits wie "Flugzeuge im Bauch" für Stimmung sorgt, geht nun auch vom Kult-Lokal in der Schinkenstraße in den Party-Tempel am Strand.

Laut dme Bericht wird der Schumse-Sänger ebenfalls ab dem 24. April einen wöchentlichen Auftritt haben.