Neue Routen: Ryanair setzt auf Österreichs Regionalflughäfen

Der Billigflieger Ryanair will im Sommer 2025 fünf neue Flugverbindungen von Österreich aus anbieten - vier davon an Flughäfen abseits von Wien.

Bei einer Pressekonferenz am Mittwoch in Wien forderte Ryanair-Chef Michael O'Leary erneut eine Abschaffung der Luftverkehrssteuer in Österreich und kritisierte, dass der Flughafen Wien heuer seine Gebühren um fünf Prozent erhöht habe.

Wegen den niedrigeren Gebühren an regionalen Flughäfen habe man hier verstärkt die Verbindungen ausgebaut, sagte der Ire O'Leary. Von Linz aus sollen im Sommer Flüge nach Bari, London und Alicante angeboten werden. Alicante soll dann auch von Salzburg aus angeflogen werden. Von Wien aus wird nur Salerno als zusätzliche Ryanair-Strecke angeboten.

Die in Wien stationierte Flotte sei von 19 auf 18 Maschinen geschrumpft. Sollte eine künftige Regierung die Luftverkehrssteuer in Höhe von 12 Euro pro Passagier nicht abschaffen, werde Ryanair hierzulande nur "sehr wenig" wachsen, meinte der Ryanair-Chef. Bei Wegfall der Steuer werde Ryanair bis 2030 ein "Verkehrswachstum von bis zu 50 Prozent in Österreich ermöglichen", so die Fluggesellschaft.