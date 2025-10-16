Neuer BILLA Kaufmann in St. Pölten: Leutrim Metoski eröffnet eigenen Markt

Vom Trainee zum Kaufmann: Leutrim Metoski verwirklicht seinen Traum: 700 m² Verkaufsfläche, regionale Produkte & nachhaltige Lösungen – BILLA setzt mit lokalem Unternehmertum auf den Ausbau der Nahversorgung.

Mit der Eröffnung des neuen Billa Markts in der St. Georgener Hauptstraße 143 in St. Pölten beginnt für Leutrim Metoski ein neues Kapitel: Der langjährige Mitarbeiter übernimmt als selbstständiger Kaufmann seinen eigenen Standort. Der moderne Supermarkt mit rund 700 m² Verkaufsfläche, einem starken Fokus auf Regionalität und nachhaltiger Ausstattung ist ab sofort geöffnet.

Seit 2014 ist Leutrim Metoski Teil der BILLA Familie – nun erfüllt sich für ihn ein lang gehegter Wunsch. Nach mehreren Stationen, zuletzt als Marktmanager in Herzogenburg, führt er nun als selbstständiger Kaufmann seinen eigenen Billa Markt.

Matthias Stadler, Bürgermeister von St. Pölten (r.), heißt den frischgebackenen Kaufmann Leutrim Metoski (l.) willkommen. © BILLA AG / Robert Harson

„Schon seit vielen Jahren hatte ich den Wunsch, etwas Eigenes aufzubauen und meine Ideen in die Tat umzusetzen. Mit Billa an meiner Seite habe ich einen starken und verlässlichen Partner gefunden. Ich möchte einen Ort schaffen, der neu und modern ist, aber dennoch vertraut bleibt – ein Lebensmittelmarkt, der für die Menschen aus der Region mehr ist als nur ein Geschäft und der Lebensmittel mit Lebensqualität verbindet“, erklärt Leutrim Metoski, BILLA Kaufmann.

Die Feinkost-Abteilung im BILLA Metoski. © BILLA AG / Robert Harson

Nachhaltig, modern & regional: So präsentiert sich der neue Markt

Der Standort setzt in mehrfacher Hinsicht Maßstäbe in Sachen Nachhaltigkeit und Kundennähe:



• Photovoltaikanlage am Dach versorgt den Markt mit grünem Strom

• E-Ladestationen und begrünter Parkplatz fördern klimafreundliche Mobilität

• Digitale Preisauszeichnung, Expresskassen und Cashless-Payment erleichtern den Einkauf

Im Sortiment liegt der Fokus klar auf regionalen Produkten, ergänzt durch Billa-Eigenmarken und bewährte Klassiker.





Das Team von Kaufmann Leutrim Metoski freut sich auf die Kunden. © BILLA AG / Robert Harson

18-köpfiges Team mit Herz und Verantwortung

Das engagierte Team rund um Leutrim Metoski besteht aus 18 Mitarbeitenden – darunter zwei Lehrlinge. Viele von ihnen waren bereits vor der Übernahme im Markt tätig und kennen die Kunden und deren Wünsche seit Jahren.



Ein besonderes Augenmerk liegt auf dem achtsamen Umgang mit Lebensmitteln:



• Rettersackerl mit überschüssigem Obst, Gemüse und Gebäck

• Lebensmittelspenden an den Soogut Sozialmarkt St. Pölten



Im Regal finden sich regionale Spezialitäten wie:



• Salate von Bio Lutz (Wieselburg)

• Keck Kola (Mautern an der Donau)

• Getränke von green sheep (Schiltern)

Öffnungszeiten: Bis 26. Oktober:

Mo–Fr: 07:15–19:30 Uhr | Sa: 07:15–18:00 Uhr

Ab 27. Oktober:

Mo–Fr: 06:45–19:00 Uhr | Sa: 06:45–17:30 Uhr

Billa setzt auf Unternehmertum mit starker Rückendeckung

Das Billa Kaufleute-Modell gibt motivierten Persönlichkeiten die Möglichkeit, unternehmerisch tätig zu sein – mit starkem Support und flexibler Gestaltung ihres Marktes. „Billa Kaufmann Leutrim Metoski bringt nicht nur langjährige Erfahrung, sondern auch Leidenschaft und Verantwortungsbewusstsein in seine neue Rolle ein. Und genau das macht die BILLA Kaufleute aus. Unser Modell bietet Persönlichkeiten wie ihm die Freiheit, eigene Ideen umzusetzen, und gleichzeitig die Sicherheit einer starken Partnerschaft“, erklärt Brian Beck, BILLA Vorstand Großhandel und Kaufleute.

Billa Kaufleute-Modell auf Wachstumskurs – ab 2026 offen für externe Bewerberinnen und Bewerber• Aktuell zählt Billa 30 selbstständige Kaufleute • Bis Ende 2025 sollen es über 40 Standorte in ganz Österreich sein • Ab 2026 ist das Modell auch für Interessierte außerhalb von BILLA/REWE geöffnet Das Kaufleute-Modell erlaubt eine individuelle Marktgestaltung und regionale Verankerung, kombiniert mit der logistischen und unternehmerischen Stärke von Billa. Viele Kaufleute setzen dabei auf Innovation – vom Einsatz von Servicerobotern bis hin zu lokalen Partnerschaften.