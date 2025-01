Neuer „DESPAR express“ in Wien mit Supermarktpreisen

Bella Italia zu Supermarktpreisen! Eni Austria und der österreichische Lebensmittelhändler Spar setzen an der Tankstelle auf italienisches Lebensgefühl. Erst kürzlich eröffnete in der Kaiser-Ebersdorfer-Straße 48, 1110 Wien ein weiterer Despar express in Wien.

Der neue DESPAR express ENI Tankstellen-Shop in der Kaiser-Ebersdorfer-Straße 48 in Wien-Simmering

© SPAR/Krug × Bei den Despar express-Tankstellenshops gibt es auf bis zu 80 m² ein Lebensmittelsortiment mit rund 1.500 Produkten, das vom Snack zwischendurch bis zu frischen Zutaten für eine gekochte Mahlzeit, alles bereithält. Das Sortiment ist auf die Verkaufsfläche optimiert und setzt sich aus internationalen Markenartikeln und hunderten Spar- und Despar-Eigenmarken mit Italienschwerpunkt zusammen. Auf die Spar- und Despar-Eigenmarken gilt die Supermarktpreisgarantie: das bedeutet, dass alle Spar Eigen- und Exklusivmarken, Obst, Gemüse, Fleisch, Blumen, Singleeis, frisch aufgebackenes Brot und Gebäck genauso günstig wie im Spar-Supermarkt sind. Eni Gebietsleiter Alexander Kastner, Pächter der Eni Station Velisa und Jovanka Tomic, Spar-Gebietsleiterin Sonja El Gindi, Thomas Fischer (Leiter Spar-Tankstellenvertrieb) und Spar-Vertriebsleiter Wolfgang Helm. v. l. n. r. © Spar/Krug × „Im neuen „Despar express“ in der Kaiser-Ebersdorfer-Straße hat das Sortiment an Spar-Eigenmarken, sowie Brot, Gebäck, Obst und Gemüse denselben Preis wie im Supermarkt. Das ist fair aber leider nicht bei allen Tankstellen-Shops üblich. Wir bieten hier Supermarktpreise 24/7“, freut sich Spar-Geschäftsführer Alois Huber. Italienischer Espresso mit PaninoIm Gastrobereich werden neben den üblichen Snacks und kleinen Speisen auch die beliebten Urlaubsklassiker aus dem Eni-Sortiment, wie Cornetti, Calzone und Panini angeboten. Das erfolgreiche Lavazza-Kaffeekonzept wird auch bei den Despar-Standorten beibehalten und rundet so den Italien-Schwerpunkt ab.