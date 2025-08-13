Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Österreichs Wirtschaft
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 20.500 aktien down -2.38% Andritz AG 61.45 aktien down -0.24% BAWAG Group AG 111.90 aktien up +0.18% CA Immobilien Anlagen AG 23.300 aktien down -0.26% CPI Europe AG 18.820 aktien up +1.73% DO & CO Aktiengesellschaft 201.00 aktien down -0.74% EVN AG 23.550 aktien down -0.63% Erste Group Bank AG 86.25 aktien up +0.52% Lenzing AG 26.550 aktien up +0.19% Mayr-Melnhof Karton AG 77.50 aktien up +2.65% OMV AG 46.620 aktien down -0.51% Oesterreichische Post AG 29.050 aktien up +0.69% Raiffeisen Bank Internat. AG 29.780 aktien down -1.13% SBO AG 29.650 aktien down -0.34% Telekom Austria AG 9.390 aktien up +0.97% UNIQA Insurance Group AG 12.800 aktien equal +0% VERBUND AG Kat. A 63.90 aktien down -0.23% VIENNA INSURANCE GROUP AG 48.450 aktien up +1.36% Wienerberger AG 32.100 aktien up +1.07% voestalpine AG 26.620 aktien down -0.52%
  1. oe24.at
  2. Business
Neuer Tatvorwurf: Erster Benko-Prozess startet Ende Oktober

Milliardenpleite

Neuer Tatvorwurf: Erster Benko-Prozess startet Ende Oktober

13.08.25, 18:27
Teilen

Bei der kürzlichen Haftprüfungsverhandlung Renè Benkos - Benko verblieb in U-Haft - hat die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) auch einen neuen Tatverdacht ins Treffen geführt.

Das berichtet der "Standard" mit Verweis auf das Protokoll der Verhandlung. Dieser dreht sich rund um die Haselsteiner Familien-Stiftung. Auch erschließe sich daraus, dass der erste Strafprozess gegen Benko in Innsbruck am 20. Oktober starten dürfte, so die Zeitung.

Beim neuen Tatverdacht der Staatsanwaltschaft handelt es sich um eine medial bereits bekannte Causa. Benko habe Signa-Investor Hans-Peter Haselsteiner betrogen, indem er der Haselsteiner Familien-Stiftung im November 2023 eine Zahlungsgarantie über 4,9 Millionen Euro ausstellte. Und dies, obwohl er gewusst habe, dass ihm das Geld dafür fehle. Benko bestritt bisher jegliche Vorwürfe. Das gilt auch für diese Haselsteiner-Causa. Ihm sei "nicht vorstellbar" gewesen, dass die Garantiezahlung notwendig werden würde. Zudem sei Haselsteiner damals bewusst gewesen, dass er nicht flüssig war, so Benko sinngemäß. Diese Ausführungen zur Haselsteiner-Garantie seien eine "unglaubwürdige Schutzbehauptung", so die Richterin. Für Benko gilt die Unschuldsvermutung.

"Historische E-Mails"

Bei der Haftprüfungsverhandlung, Benko hatte einen neuerlichen Enthaftungsantrag gestellt der keinen Erfolg brachte, habe der als Unternehmer insolvente Ex-Investor erneut beklagt, er sei in seiner Verteidigung eingeschränkt: "Ich bin derart unterprivilegiert gegenüber der Staatsanwaltschaft und der Ermittlungsbehörde", sagte er laut "Standard", weil ihm "historische Unterlagen und E-Mails" fehlten.

Zwar habe er ein Tablet zur Verfügung, auf das die Akten eingespielt werden, aber sein Verteidiger führte dazu aus, dass das Tablet auf dem Stand von vor drei Wochen sei, Benko könne sich so "nicht effektiv" verteidigen. Die Staatsanwältin kündigte an, sich drum zu kümmern, die Richterin relativierte Benkos Einwand: "Sie haben ohnedies eine Privilegierung mit dem Tablet gegenüber anderen Häftlingen."

Benko versuchte, die Richterin zu überzeugen, dass eine weitere U-Haft nicht notwendig und nicht verhältnismäßig sei, schreibt die Zeitung. Das Haftübel setze ihm wirklich zu, er kooperiere intensiv mit der Behörde. Würde er freikommen, würde er "nicht einmal im Ansatz daran denken, nochmals zu riskieren, dass ich wieder in U-Haft käme". Es sei ausgeschlossen, dass er "irgendeine Tat begehen würde". Er brauche nur Zeit und Energie, um die komplexe Causa im Detail mit seinen Anwälten aufzubereiten - und würde auch gern ein bisschen Zeit mit seiner Familie verbringen.

38 Seiten Begründung der Richterin

Die Richterin hingegen sah weiterhin dringenden Tatverdacht und Tatbegehungsgefahr und begründete ihren Beschluss auf 38 Seiten. Beim Vorwurf etwa, Benko habe rund um seine persönliche Insolvenz Vermögen zur Seite geschafft, kommt sie zu folgendem Schluss: Es sei auffällig, dass in seinem Vermögensverzeichnis trotz jahrelanger hoher Jahreseinkommen im Millionenbereich "nur verhältnismäßig geringe Vermögenswerte aufscheinen". Dass er wertvolle Uhren an sehr junge Angehörige verschenkt haben will, sieht sie als "nicht nachvollziehbar" an.

Ob Boote, Manschettenknöpfe oder Uhren, die bei Versteigerungen von Benkos Nahestehenden erworben wurden, oder Fahrzeuge und Waffen, die in Laura-Gesellschaften wanderten: Es entstehe der Eindruck, Benko habe so "die weitere Verfügbarkeit höchstpersönlicher Gegenstände absichern wollen", zitiert der "Standard" weiter. Benkos anderslautende Erklärungen würden den dringenden Tatverdacht nicht entkräften.

Zur Begründung der Gefahr, dass Benko auf freiem Fuß (vorwurfsgemäß: erneut) Straftaten setzen könnte, zitiert das Blatt aus dem Beschluss: Dem sei entgegenzuhalten, dass er in der Zeit der vorgeworfenen Taten "erst recht keinen dringenden Bedarf an finanziellen Mitteln hatte" - und trotzdem laufend strafbare Handlungen gegen fremdes Vermögen gesetzt habe. Zudem habe er trotz laufender Ermittlungen (mutmaßlich) noch Vermögen zur Seite geschafft. Das lasse auf seine "hohe kriminelle Energie und offenbar fehlendes Unrechtsbewusstsein" schließen. Und: Auch nach etwas mehr als sechs Monaten U-Haft sei nicht davon auszugehen, dass Benko grundlegend umgedacht habe.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden