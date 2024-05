oe24 Podcast FELLNER! LIVE in ÖAK auf Platz 1 aller Verlage

Starker Einstieg für oe24 in der aktuellen Podcast-Auswertung der ÖAK.

Erstmals weist oe24 für den Monat April seine Podcast-Zahlen für den FELLNER! LIVE Podcast aus und schafft es damit gleich auf Anhieb in die Top 10.Der oe24-Podcast FELLNER! LIVE verzeichnete im April 62.197 Downloads. FELLNER! LIVE ist damit auf Platz 7 aller in der ÖAK ausgewiesenen Podcasts und sogar der stärkste Podcast aller heimischen Verlage.oe24 CEO Niki Fellner: „Wir freuen uns sehr, dass wir mit oe24 gleich bei der ersten Podcast-Ausweisung von FELLNER! LIVE so starke Zahlen haben. Mehr als 62.000 Downloads im ersten Monat sind einRiesen-Erfolg. Wir werden die oe24-Podcasts in den nächsten Monaten weiter ausbauen und starten ab sofort auch mit der Vermarktung. Das rundet unsere 360-Grad-Vermarktungsstrategie perfekt ab.“