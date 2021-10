3,3%-Inflation! Was jetzt alles teurer wird

Alles wird (noch) teurer: Die Inflationsrate ist so hoch wie seit 10 Jahren nicht mehr.

Die Preise ziehen weiter an: Die Inflation stieg im September auf 3,3 Prozent, nach 3,2 Prozent im August.



Damit stieg die Teuerung im September 2021 auf den höchsten Wert seit November 2011, teilte die Statistik Austria am Mittwoch mit. Gegenüber dem Vormonat August 2021 stieg das durchschnittliche Preisniveau um 0,5 Prozent.



