World4You bleibt fix in Österreich

Beim österreichischen Webhosting-Marktführer World4You, bei dem sich kürzlich die Eigentümerverhältnisse geändert haben , soll alles so bleiben, wie es ist. Gründer Johannes Kührer (Bild), der weiterhin als Geschäftsführer fungieren wird, bestätigte diesen Standpunkt am Montag: „Wir sind und bleiben ein österreichischer Anbieter und Arbeitgeber. Das bedeutet für uns, dass die Daten selbstverständlich auch zu 100% in österreichischen Rechenzentren liegen. Nicht in Deutschland, auch nicht in der Schweiz oder sonst wo“, so der Unternehmer.