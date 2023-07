Alarm um unsere Wirtschaft

Österreichs Wirtschaftsleistung ist im 2. Quartal (April-Juni) abgesackt.

Warnsignal. Die heimische Wirtschaftsleistung ist im zweiten Quartal gegenüber dem 1. Quartal (Jänner bis März) laut WIFO-Schnellschätzung um heftige 0,4 % geschrumpft. Schon seit Herbst 2022 stagniert unsere Wirtschaftskraft, jetzt sinkt sie bereits.

Aderlass bei Industrie, Bau und Shopping

Minus. Rückgänge in Industrie (-0.3%) und Bauwirtschaft (-2,5%) sowie bei privaten Konsumausgaben bei Shopping (-1,5%) dämpften die Gesamtwirtschaft in Österreich. In der Industrie sprechen Experten bereits von einer Rezession. Die Wirtschaftskammer sieht ein "gefährliches Warnsignal", FPÖ und SPÖ geben der Regierung die Schuld an der fallenden Wirtschaftskraft.

Teuerung bleibt hoch. Ein Grund für den Rückgang der Wirtschaft ist die hohe Teuerung, die noch längere Zeit weit über den von der EZB erwünschten 2 % bleiben wird. Im Jahresausblick erwarten Wirtschaftsforscher heuer ein BIP-Plus von mickrigen 0,4 % für Österreich, nach 4,9 % im Vorjahr.