Bis –70 Prozent: Der Handel will mit Mega-Rabatten Winterware loswerden

Vor allem der Modehandel ist zum Verschleudern der Winterware gezwungen.

Wien. Die Kunden scharren in den Startlöchern, um sich ab Montag nach dem Lockdown in den Sale-Wahnsinn zu stürzen. Der Handel lockt mit Preisnachlässen, die jeden Winterschlussverkauf bisher in den Schatten stellen.

Vor allem die Modebranche ist gezwungen, ihre Winterware regelrecht zu verschleudern. Rainer Trefelik, der Handelsobmann der Wirtschaftskammer Österreich: „Rabatte bis zu 70 Prozent werden keine Seltenheit sein.“ Der Grund: Die Winterware stapelt sich nach dem Lockdown noch in den Geschäften und die Händler müssen Platz für die Frühjahrskollektionen machen. Für die meisten Händler gehe es jetzt nur mehr darum, für die anstehenden Rechnungen Liquidität zu generieren.

Der Geschäftsführer des Handelsverbands Rainer Will erwartet, dass ab nächster Woche im Lockdown „light“ dem Handel noch zwischen 250 und 300 Mio. Euro Umsatz wöchentlich verloren gehen, weil die Kundenfrequenz durch ­Hygieneeinschränkungen und die bis vorerst Ende ­Februar gesperrte Gastronomie deutlich niedriger sein wird als in Vorkrisenzeiten.

Weniger Frequenz wird auch durch die FFP2-Maskenpflicht erwartet. Laut Umfrage (siehe unten) wollen 62 % wegen der Krise ihren Konsum einschränken.