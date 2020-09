Diese Firmen stehen bei heimischen Berufseinsteigern hoch im Kurs.

Österreichs Studenten der Wirtschafts-, Ingenieurs- sowie IT-Wissenschaften finden nach wie vor, dass die großen Konzerne die attraktivsten Arbeitgeber sind. Das ergab eine StepStone-Befragung von mehr als 10.000 heimischen Studierenden. Die Top-Arbeitgeber der Wirtschaftsstudenten sind demnach Red Bull, Google, BMW , Audi und die UNO.

Microsoft, Porsche, RBI

Weiters in den Top Ten sind Microsoft, Porsche , die Raiffeisen Bank International (RBI), L'Oreal und das Außenministerium. Bei den angehenden Ingenieuren und IT-Fachleuten sind Google, Siemens, Microsoft, Audi und BMW am höchstem im Kurs, gefolgt von den heimischen Baukonzernen Strabag und Porr, Red Bull, Porsche sowie den ÖBB. "Auch Unternehmen wie die Österreich Werbung, die Wiener Städtische und die Post zählen zu den Gewinnern im vergangenen Jahr", teilte Daniel Hauser von der StepStone-Tochter Universum am Mittwoch mit.

Den österreichischen Studierenden ist ein hohes Einkommen übrigens noch wichtiger als ihren Kommilitonen in Deutschland und der Schweiz.