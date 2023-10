Mega-Deal im Ölsektor: Exxon schluckt Pioneer

Exxon kauft zwei Erdgas-Unternehmen für 1,16 Milliarden Euro Der US-Konzern Exxon hat zwei Erdgas-Unternehmen für umgerechnet 1,16 Mrd. Euro gekauft. Mit dem bereits in der vergangenen Woche abgeschlossenen Deal werde Exxon sein Erdgasgeschäft weiter ausbauen, teilte der Konzern mit. Übernommen worden seien die beiden Unternehmen Phillips Resources und TWP Inc, die sich bisher in Privatbesitz befunden hätten.