Interspar eröffnet heuer sechs neue Standorte

Bei Interspar stehen die Zeichen auch im Jahr 2020 einmal mehr auf Wachstum. In Summe stehen sechs Eröffnungen nach Um- oder Neubau am Plan, kündigt Interspar-Chef Markus Kaser (Bild) an. Den Anfang macht Ende März der Standort Alterlaa in Wien, im Mai folgt der Markt in der Breitenfurter Straße.

Sommer und Herbst

Weiter geht es im Juli in Bregenz. Für den Herbst sind dann die Standorte Plus City Pasching, Nußdorf-Debant (Lienz) und Braunau am Programm. Darüber hinaus ist noch ein weiterer Markt in Wien in der Pipeline. "Wir schaffen heuer sicher 400 neue Jobs", sagt Kaser.

50-Jahr-Jubiläum

Die Handelskette feiert heuer ihr 50-Jahr-Jubiläum -"mit einem Feuerwerk an Aktivitäten, von denen natürlich die Kunden profitieren", so Kaser.