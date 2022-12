Jeder kauft heuer Geschenke für 395 Euro

Für Weihnachten geben die Österreicher in diesem Jahr insgesamt 1,36 Mrd. Euro aus.

Wien. Der Dezember ist für den Handel der wichtigste Monat des Jahres. Genau eine Woche vor Heiligabend zeigt eine erste Bilanz, dass die Österreicher angesichts von Teuerung und explodierenden Energiekosten heuer bei den Weihnachtsausgaben etwas auf der Bremse stehen. Laut Umfrage des Handelsverbands gibt jeder im Schnitt 395 Euro für Geschenke aus, um 15 % weniger als 2021 (463 Euro) und auch weniger als im Vorkrisenjahr 2019 (464 Euro).

Insgesamt erwartet das Wifo Weihnachtsausgaben von 1,36 Mrd. Euro (= Mehrumsatz im Dezember im Vergleich zum Durchschnitt der restlichen Monate). Das ist ein Plus von 8,4 % gegenüber dem Vorjahr, was allerdings der Teuerung geschuldet ist. Inflationsbereinigt ergibt sich ein Minus von 0,8 %.

Zu bedenken ist aber, dass in diesen Zahlen weder der November mit den starken Einkaufstagen rund um den Black Friday enthalten ist, noch der Kauf von Gutscheinen. Diese sind heuer der absolute Hit unterm Christbaum, mit 38 % noch beliebter als in früheren Jahren. Gutscheine werden im Handel aber erst umsatzwirksam, wenn sie eingelöst werden – also nach Weihnachten, vielfach erst im Jänner.

Die beliebtesten Geschenke 2022