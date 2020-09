Im Familien-Imperium der Swarovskis ist der Machtkampf voll entbrannt.

Im Familien-Imperium der Swarovskis ist der Machtkampf voll entbrannt. Bei der Gesellschafterversammlung vergangenen Freitag waren etwa 75 (!) Clan-Mitglieder anwesend. Zur Debatte standen die Reformpläne des neuen Swarovski-Chefs Robert Buchbauer (Ururenkel des Firmengründers), der am Stammsitz Wattens u. a. 1.600 Jobs abbauen will. Teile der Familie befürchten eine schleichende Abwanderung des Konzerns in die Schweiz. Sprachrohr der Rebellen ist Paul Swarovski, der Vater von TV-Moderatorin Victoria Swarovski. Der 49-Jährige war bis 2013 einer der mächtigsten Manager im Kristall-Reich, zog gegen seine Entmachtung dann sogar vor Gericht. Jetzt macht er namens einer „Familiengruppe“ kräftig Stimmung gegen Buchbauers Pläne. Und berichtete am Freitag per Aussendung, die vorgelegte Strukturreform sei „mit den Gegenstimmen der Familie abgelehnt und erfolgreich verhindert worden“. Bei den „Oppositionellen“ dürfte es sich vor allem um den „Familienstamm Fritz“ handeln, aus dem auch Paul Swarovski kommt. Dieser Stamm hält 18,7 % der Anteile. In der Versammlung habe die Gruppe 20 % der Anteile ausgemacht. Da Einstimmigkeit nötig gewesen wäre, sei das Vorhaben der Geschäftsführung zu Fall gebracht worden, hieß es.