Reichweiten-Plus für RADIO AUSTRIA/Antenne Salzburg, Tirol

Der aktuelle Radiotest weist für die neue Kombination RADIO AUSTRIA/Antenne Salzburg, Tirol ein Plus von 17 Prozent bei der Tagesreichweite (10+, Mo-Fr) gegenüber dem Vorjahr bei der "alten" Kombination Radio Ö24/Antenne Salzburg, Tirol aus.

In der Übergangsphase bis zum ersten vollständig erhobenen Sende-Jahr von RADIO AUSTRIA veröffentlicht der Radiotest noch eine Kombination der Werte des "alten" Radio Ö24/Antenne Salzburg, Tirol-Programms (für 4 Monate) und der neuen Kombination RADIO AUSTRIA/Antenne Salzburg, Tirol (für 8 Monate). Das Plus von 17 Prozent lässt auf einen sehr erfolgreichen Sendestart von RADIO AUSTRIA schließen. Da sich die 17 Prozent auf das Gesamtjahr beziehen, ist der Zugewinn in den letzten Monaten natürlich deutlich höher.

In Wien liegt das Plus sogar bei 23 Prozent. In der Gesamtbevölkerung (10+, Mo-Fr) verbessert sich die neue Kombi RADIO AUSTRIA/Antenne Salzburg, Tirol von 1,3 Prozent im Vorjahr auf 1,6 Prozent. In Niederösterreich konnte ein erster Meilenstein erreicht werden - die Reichweite ist von 0,5 Prozent auf 1,6 Prozent gestiegen (10+, Mo-Fr).

RADIO AUSTRIA startete am 26. Oktober 2019 als dritter bundesweiter Radiosender seinen Sendebetrieb. Das Musikprogramm überzeugt mit aktuellen Tophits, den besten Songs der 2000er-, 90er-und 80er-Jahre – sowie stündlich einem Hit aus Österreich. Mit sensationellen Gewinnspielen und die laufende Einbindung von Hörerwünschen im tagesaktuellen Programm sorgt RADIO AUSTRIA für mehr Abwechslung und Hörernähe.

Quelle: Radiotest GfK Austria 2020_2 Gesamtösterreich im Vergleich zu Radiotest GfK Austria 2019_2