Salinen: Androsch steigt groß in der Türkei ein

Die Salinen AG des Industriellen Hannes Androsch ist groß in der Türkei eingestiegen.

Es handelt es sich um eine jeweils 50-prozentige Beteiligung an den zwei Salzproduzenten Safir Tuz und Safir Kaya, so mehrere Medien am Freitag übereinstimmend. Dadurch erhalte der oberösterreichische Konzern Zutritt zu den größten Salzvorkommen der Ost-Türkei. Abgewickelt wurde der Deal über die Salinen Beteiligungs GmbH. Die Salinen AG setzte zuletzt mit 550 Beschäftigten 146 Mio. Euro um.

Das Unternehmen plane, einen "hohen zweistelligen Millionenbetrag" in die beiden Minenstandorte zu investieren und diese zu erweitern. Unter anderem soll die "modernste Siedesalzanlage" der Türkei gebaut werden. Dadurch soll die Gesamtproduktion in der Türkei in den kommenden Jahren auf rund eine Million Tonnen Siede- und Steinsalz steigen.