O’zapft is! Wer jetzt beim Oktoberfest groß abcasht

Am Samstag startete die größte Bier-Sause der Welt. München setzt 1,2 Milliarden Euro um.

München. Heute geht es los in München, das weltberühmte Oktoberfest lädt wieder zum fröhlichen Treiben. Ein Maß Festbier kostet erstmals in einigen Zelten schon mehr als 15 Euro.

1,2 Milliarden Euro. Insgesamt werden mehr als 1,2 Milliarden Euro an Wertschöpfung durch das Oktoberfest erzielt. Hier eine kleine Liste, wohin die Euros der Festgäste fließen.

Hotels profitieren am meisten

Unterkunft. Das meiste Geld geben die Oktoberfest-Besucher übrigens gar nicht auf dem Festgelände aus, sondern für die Unterkunft: Mehr als zwei Drittel der auswärtigen Gäste übernachten anlässlich des Oktoberfests in München. Das Hotelgewerbe profitierte zuletzt mit rund 513 Millionen Euro Umsatz am meisten von dem Volksfest der Superlative in München.

70 Euro pro Wiesn-Besuch. Auf dem Festgelände geben die Besucher etwa 450 Millionen Euro aus – im Schnitt rund 70 Euro pro Besuch. Etwa 140 Millionen setzen die Schausteller um.

Flughafen brummt. Zur diesjährigen Wiesn steigen pro Tag etwa 83.000 Passagiere am Flughafen aus oder ein, informiert ein Flughafensprecher: „Maschinen aus und nach Nordamerika, mit traditionell vielen Wiesn­besuchern, sind zu über 90 Prozent ausgelastet.“

13.000 Arbeitsplätze. Insgesamt ist das Oktoberfest ein großer Arbeitgeber: Die Stadt registriert jährlich 13.000 Arbeitsplätze auf der Wiesn, davon 8.000 Festanstellungen.

Stadt frohlockt. Auch der Verkehr und die Verpflegung in der Stadt sind lukrativ: Knapp 290 Millionen Euro gaben Gäste für Taxis, Öffis und Verpflegung und Einkäufe in der Stadt aus.

Schon jetzt ist klar: Das Oktoberfest ist einer der Gründe, warum die bayerische Landeshauptstadt Tourismus-Hotspot in Deutschlands ist.