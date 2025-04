Paket-Knaller! UPS streicht 20.000 Arbeitsplätze

Der Paketdienst UPS will weltweit 20.000 Arbeitsplätze abbauen. Das kündigte das US-Unternehmen am Dienstag in New York an.

Grund ist ein deutlich geringeres Versandvolumen des Internethändlers Amazon, dem größten UPS-Kunden. Bereits im Jänner hatte UPS angekündigt, bis Juni 2026 nur noch halb so viele Pakete für Amazon zu befördern. "Seinem operativen Bedarf entsprechend wünschte UPS eine Reduktion des Volumens und wir respektieren diese Entscheidung natürlich", betonte Amazon-Sprecherin Kelly Nantel in einer Stellungnahme gegenüber der APA. "Wir werden weiterhin Partner von UPS und vielen anderen Paketdiensten bleiben, um unsere Kundinnen und Kunden zu bedienen", fügte sie hinzu. UPS will das "operative Personal im Laufe des Jahres 2025 um etwa 20.000 Posten reduzieren", wie es in einer Erklärung des Unternehmens hieß. Der Paketdienst hatte Ende 2024 rund 490.000 Menschen weltweit beschäftigt. Zudem würden bis Ende Juni insgesamt 73 angemietete und eigene Gebäude geschlossen. Kostensenkende Maßnahmen Mit den kostensenkenden Maßnahmen wolle sich UPS dem "veränderten Handelsumfeld" anpassen, sagte Unternehmenschefin Carol Tome unter Anspielung auf die Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump, die weltweit für Unsicherheit sorgt. UPS wies für die Monate Jänner bis März einen Nettogewinn von knapp 1,2 Mrd. Dollar (1,1 Mrd. Euro) aus, um rund sieben Prozent mehr als im ersten Quartal 2024. Der Umsatz sank im gleichen Zeitraum leicht um 0,7 Prozent auf 21,5 Mrd. Dollar.