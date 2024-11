Pannen-Serie bei Bank Austria geht weiter: Bankkonto von Kundin plötzlich leer

Nach technischen Problemen wurden einzelnen Bank-Austria-Konten auf null gesetzt. Die Pannen-Serie sollte eigentlich längst behoben sein. Eine Kundin hat sich jetzt bei oe24 gemeldet und berichtet, dass auch noch am Donnerstag ihr Konto plötzlich auf null stand.

Zum Hintergrund: Aufgrund einer notwendigen Umstellung ist es letztes Wochenenden bei einigen Fällen zu Doppel- oder Mehrfachbuchungen bei Behebungen oder Überweisungen bei Bank-Austria-Onlinekonten gekommen.

Am Montag sind dann betreffende Konten auf null gestellt worden. Die Bank will die Buchungen so rasch wie möglich valutagerecht richtigstellen. Bis zum Donnerstag hat das scheinbar nicht geklappt, wie eine betroffene Kundin oe24 sagte.

Möglicher Hackerangriff?

Die Probleme sollen vor allem bei internen Überweisungen, also von einem Bank-Austria-Konto auf ein anderes Bank-Austria-Konto, aufgetreten sein. Die Bank schließt einen Hackerangriff aus. Das Geldinstitut arbeitet an der Behebung.