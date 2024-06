Pierer, Mateschitz und RLB OÖ steigen bei Rosenbauer ein

Jetzt ist es fix! KTM-Chef Pierer, Redbull-Erbe Mark Mateschitz und die Raiffeisenlandesbank OÖ steigen beim Feuerwehrausstatter Rosenbauer ein.

Der oberösterreichische Feuerwehrausrüster Rosenbauer hat den bereits kolportierten Einstieg von Stefan Pierer, Mark Mateschitz sowie der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich (RLB OÖ) über eine Kapitalerhöhung am Donnerstag bestätigt. Die den Investoren zuzurechnende Robau Beteiligungsverwaltung GmbH soll 3,4 Mio. Aktien des Konzerns zeichnen, die bis Ende des Jahres ausgegeben werden, hieß es in einer Mitteilung von Rosenbauer.

Hintergrund der Transaktion, die noch unter dem Vorbehalt behördlicher Genehmigungen steht, sind wirtschaftliche Schwierigkeiten. So leidet Rosenbauer unter einer hohen Schuldenlast, die Nettofinanzverschuldung betrug zuletzt 428 Mio. Euro.

Pierer, der auch Präsident der Industriellenvereinigung Oberösterreich ist, gründete mit dem Red-Bull-Erben Mateschitz zuletzt eine eigene Gesellschaft, in der 67 Prozent der Robau-Anteile gebündelt sind: die PiMa Beteiligungsverwaltung GmbH. Die übrigen Anteile an Robau halten die Raiffeisen Beteiligungsholding GmbH (20 Prozent) sowie die Invest Unternehmensbeteiligungs AG (13 Prozent).

Im abgelaufenen Jahr hatte Rosenbauer wieder schwarze Zahlen geschrieben. Der Gewinn lag bei 1,2 Mio. Euro, nach einem Minus von 22,3 Mio. Euro im Jahr davor, teilte das Unternehmen im April mit. Auch das operative Ergebnis (EBIT) drehte mit 37,5 Mio. Euro wieder ins Plus, nach einem Verlust von 10,6 Mio. Euro im Jahr 2022.

Die Robau Beteiligungsverwaltung GmbH (Robau) wird neuer Aktionär des Rosenbauer Konzerns. Neben der

Pierer Industrie AG und

der Mark Mateschitz Beteiligungs GmbH sind

die Raiffeisen Beteiligungsholding GmbH und

die Invest Unternehmensbeteiligungs AG

an der Robau beteiligt. Gleichzeitig bleibt die Rosenbauer Beteiligungsverwaltung GmbH (BVG) als wesentlicher Kernaktionär dem Unternehmen weiterhin verbunden. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der relevanten Zustimmungspflichten, das Closing wird bis Jahresende erwartet.

Starke Austro-Partner

Österreichische Partner mit langjähriger Erfahrung im globalen Industrieumfeld werden somit die zukünftige Positionierung der Rosenbauer International AG als Weltmarktführer im Bereich der Feuerwehrausstattung stärken.

„Diese Investition unterstreicht unser Vertrauen in die langfristige Perspektive und das Wachstumspotenzial von Rosenbauer. Wir sind entschlossen, das Unternehmen bei der Umsetzung seiner Strategie zu unterstützen und seine führende Position im Bereich der Feuerwehrausstattung weiter auszubauen“, so Stefan Pierer, CEO der Pierer Industrie AG.

Auch Mark Mateschitz, Geschäftsführer der Mark Mateschitz Beteiligungs GmbH blickt positiv in die Zukunft des oberösterreichischen Unternehmens: „Rosenbauer ist ein herausragendes Unternehmen mit einer starken Marke und globalem Wachstumspotenzial. Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit unseren Partnern die Zukunft von Rosenbauer zu gestalten und das Unternehmen auf seinem Wachstumskurs zu unterstützen.“

Rotweißrotes Investorenkonsortium

„Mit Robau ist es uns gelungen, ein starkes österreichisches Investorenkonsortium zu bilden, das für Rosenbauer die nötige Expertise in Industrie mit globalen Geschäftsbeziehungen und internationaler Erfahrung vereint. Das unterstreicht unsere Bemühungen und Verantwortung, oberösterreichische Unternehmen zu stärken und im Land zu halten“, freut sich auch Dr. Heinrich Schaller, Generaldirektor der RLB OÖ.

Über die PIERER Industrie-Gruppe

Die Pierer Industrie-Gruppe ist eine führende europäische Fahrzeug-Gruppe mit dem Fokus auf das globale Powered-Two-Wheeler-Segment und den automotiven High-Tech-Komponentenbereich. Die Gruppe beschäftigte 2023 rund 11.000 Mitarbeiter und erzielte einen Umsatz von 3,6 Milliarden Euro. Weitere Informationen unter: www.piererindustrie.at

Über die Mark Mateschitz Beteiligungs GmbH

Die Mark Mateschitz Beteiligungs GmbH ist eine 100% Tochter der Distribution & Marketing GmbH (gehört fast die Hälfte von Red Bull) im Eigentum von Mark Mateschitz. Sie wurde 2004 mit Sitz in Salzburg gegründet. Die Gruppe mit zahlreichen Beteiligungen im In- und Ausland tritt als Betreiber und Investor von Unternehmen verschiedenster Branchen auf, dazu zählt unter anderem der Red Bull Ring in Spielberg.

Über die Raiffeisen Beteiligungsholding GmbH

Die Raiffeisen Beteiligungsholding, eine 100%ige Tochtergesellschaft der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG, ist seit 1976 ein führender Investor in Österreich. Mit einem verwalteten Vermögen von über 4,0 Milliarden Euro und mehr als 350 Beteiligungen mit insgesamt über 116.000 Mitarbeiter:innen steht das Unternehmen für langfristige Partnerschaften ohne geplanten Exit. Der Fokus bei Neuinvestment liegt auf die Entwicklung der regionalen Wirtschaft sowie nachhaltigen Unternehmen. Beteiligungsunternehmen profitieren vom großen Raiffeisen-Netzwerk bei gleichzeitig größtmöglicher Selbstbestimmung und Eigenverantwortung. Weiter Informationen unter: www.rbhooe.at

Über die Invest Unternehmensbeteiligungs AG

Die Invest AG ist der führende österreichische Private-Equity-Fonds und hat sich auf die Bereitstellung von Eigenkapital, eigenkapitalähnlichem Kapital und Mezzanine-Kapital für Unternehmen unterschiedlicher Größe spezialisiert. Mit ihrer Evergreen-Fondsstruktur ist die Invest AG seit fast 30 Jahren in Österreich, dem deutschen Markt und der Schweiz stark vertreten und verwaltet derzeit ein Fondsvermögen von rund einer halben Milliarde Euro. Der typische Investitionsschwerpunkt liegt auf Transaktionen in Höhe von 2 bis 50 Millionen Euro im Rahmen von Mehrheits-, aber auch Minderheitstransaktionen. Die Branchenschwerpunkte der Invest AG sind generell flexibel, mit Präferenz auf die Bereiche Konsumgüter und Einzelhandel, Industrie, Technologie, Software, Nahrungsmittel, Pharma & Life Sciences und Medizintechnik. Mit derzeit rund 55 Portfoliounternehmen, einem jährlichen Gesamtportfolioumsatz von ca. 13,5 Milliarden Euro und 127.000 Arbeitsplätzen steht die Invest AG für langfristige Partnerschaften mit Unternehmen in verschiedenen Branchen im deutschsprachigen Raum. Weitere Informationen unter www.investag.at