Schlosshotels & Herrenhäuser feiern 60-Jahr-Jubiläum

Vor 60 Jahren wurde die Hotelkooperation Schlosshotels & Herrenhäuser auf Schloss Leonstain in Pörtschach/Kärnten gegründet – sie zählt zu den ältesten in Europa.

Heute gehören ihr rund 40 historische Hotels in Österreich, Italien, Deutschland und der Slowakei an. Österreich ist mit 27 vertreten, die zusammen 16 Gault Millau Hauben repräsentieren.

Vorstand der Schlosshotels & Herrenhäuser: Benedikt Kössler (Ansitz Felsenheim), Erasmus Almásy (Burg Bernstein), Johanna Moosbrugger (Das Bergschlössl), Franz Ladinser (Boutique & Gourmet Hotel Orso Grigio) v. l. n. r.

Eintauchen in eine Welt voller Charme und Charakter: Die Hotels befinden sich allesamt innerhalb historischer Mauern und werden als individuelle Hideaways geführt – vom kleinen Märchenschloss mit Seepromenade bis hin zur imperialen Residenz inklusive Englischem Garten. Die historischen Betriebe sind eine Oase für alle, die das Besondere suchen. Hier wird Individualität großgeschrieben, denn jeder Aufenthalt führt Sie auf eine inspirierende Reise durch Zeit und Design. Zwischen prachtvollen Antiquitäten und modernem, zeitgenössischem Stil entfaltet sich eine einzigartige Atmosphäre – überraschend, elegant und voller Behaglichkeit.



Die Gastgeber dieser Häuser sind wahre Visionäre: Sie hüten nicht nur liebevoll die Schätze vergangener Tage, sondern verleihen der Tradition mit frischen Ideen neuen Glanz. Mit ihrem Engagement, die Originalität dieser architektonischen Juwele zu bewahren, setzen sie ein Statement für Qualitätstourismus und schreiben Geschichte – immer mit einem Auge auf die Zukunft.

Ob für eine romantische Auszeit oder ein inspirierendes Wochenende – diese besonderen Adressen verbinden Luxus, Geschichte und Kreativität auf unvergleichliche Weise.

Expansion: Neue Rückzugsorte von Gosau bis Kufstein

Individualität. Die internationale Vereinigung befindet sich seit 2023 wieder auf Expansionskurs: Zu den heimischen Neuzugängen zählt das Landhaus Koller, eine Gründerzeitvilla im Salzkammergut aus dem Jahre 1850. Sie liegt auf einem Hochplateau oberhalb des wildromantischen Gosautals. Das Hotel mit 15 Zimmern und fünf Familienstudios im Gästehaus besticht mit rustikaler Eleganz, und das Restaurant Landhaus Koller ist ein Genusstempel für Feinschmecker, wo man auf Regionalität und Saisonalität setzt.

Burg Feistritz/NÖ © Nadja Meister ×

Die Burg Feistritz am Wechsel in Niederösterreich liegt eingebettet in eine zauberhafte Parklandschaft und bietet den perfekten Rahmen für unvergessliche Veranstaltungen – von glamourösen Hochzeiten über inspirierende Workshops oder elegante Feste bis zu exklusiven Seminaren. Von den geschichtsträchtigen Sälen der Burg über die charmanten Kavaliershäuser bis hin zur stimmungsvollen Alten Reitschule – jeder Raum erzählt seine eigene Geschichte und bietet dennoch modernsten Komfort. Und das Beste: Die Burg bietet mehr als nur Veranstaltungsräume. Stilvolle Gästezimmer mit großzügigen Wohn- und Arbeitsbereichen, voll ausgestattete Küchen und idyllische private Terrassen stehen für eine entspannte Atmosphäre.

Hotel Platzhirsch in Kufstein/Tirol. © A.R.T. Redaktionsteam ×

Platzhirsch: Wo Geschichte auf Wiener Charme trifft

Charmant. Mit Fingerspitzengefühl und Leidenschaft hat die Familie Drastil ein echtes Schmuckstück in der Kufsteiner Altstadt geschaffen: das Hotel Platzhirsch, das auf eine Geschichte bis ins 14. Jahrhundert zurückblickt. Heute beherbergt der historische Altbau 15 charmante Zimmer, die urbanen Rückzug mit heimeligem Flair vereinen. Doch das Hotel Platzhirsch ist weit mehr als nur ein Ort zum Übernachten: Es ist ein Erlebnis, das die Tradition der Wiener Kaffeehauskultur in ihrer schönsten Form zelebriert.

Ansitz Heufler in Südtirol © Hersteller ×

Drei neue Perlen in Südtirol, Piemont und DeutschlandEinzigartig. Das Jubiläumsjahr 2025 startet gleich mit drei neuen Mitgliedern – dem Ansitz Heufler (Südtirol), der Schlossmühle Glottertal (Baden-Württemberg) und der Villa Soleil (Piemont). Erstererwurde in Rasen-Antholz als Edelsitz in der Spätrenaissance errichtet. Zur Auswahl stehen neun Zimmer und Suiten. Highlight ist die ehemalige Selchkammer - heute Lounge Bar, in der kalte Südtiroler Spezialitäten serviert werden.