× Schlumberger launched limitierte Frühlingsedition in Rosé

Schlumberger ist Österreichs traditionsreichste Wein- und Sektkellerei und Marktführer im Bereich Premium-Sekt und Premium-Spirituosen und verführt nun Rosé-Libhaberinnen und Liebhaber mit einer limitierten Edition.

Limitierte Editions machen neugierig - so auch die erste exklusive Schlumberger Spring Edition 2025, die erstmals vollständig die Handschrift von Schlumberger Kellermeisterin Aurore Jeudy trägt. Seit ihrem Einstieg in die Traditionssektkellerei im Herbst 2022 ist sie für die Önologie verantwortlich– und mit der neuen Spring Edition präsentiert sie nun ihren ersten Rosé!

Aurore Jeudy, Schlumberger Kellermeisterin © Schlumberger/Mila Zytka ×

„Rosé ist längst nicht mehr nur ein Trend, sondern eine eigenständige Kategorie mit großer sensorischer Vielfalt. Der Jahrgang 2023 war für Rosé besonders vielversprechend – die Trauben konnten unter idealen Bedingungen reifen, was zu einer ausgeprägten Fruchtintensität und einer harmonischen Säurestruktur geführt hat. Mein Anspruch ist es, den charakteristischen Hausstil von Schlumberger zu bewahren, während ich gezielt feinere, frischere Akzente setze. Die neue Spring Edition verbindet diese Philosophie – sie zeigt Eleganz und Finesse, kombiniert mit einer lebendigen, frühlingshaften Frische“, betont Jeuy.

© Schlumberger ×

Frühling auf und in der Flasche

Das Herzstück der Frühjahrskampagne bildet die neue Special Edition des Klassikers Schlumberger Rosé Brut. Als Hommage an das Erwachen der Natur tummeln sich verspielte Marienkäfer und zarte Schmetterlinge zwischen ausladenden Mohnblumen und Narzissen. Die sanften Weiß-, Rosa- und Goldtöne machen die Flasche zu einem echten Blickfang und bringen den Zauber des Frühlings auf den Tisch. Doch nicht nur optisch, sondern auch inhaltlich ist die neue Spring Edition ein echtes Highlight: der Jahrgang 2023, bestehend aus rein österreichischen Pinot Noir-, St. Laurent-, Blaufränkisch-, und Zweigelt-Trauben, begeistert mit intensiven Himbeer-Noten, die für fruchtige Frische sorgen. Die feine Perlage und dezente Hefe-Nuancen runden das Geschmackserlebnis harmonisch ab.

Prickelnde Genussmomente in der GastronomieAuch in diesem Jahr lädt Schlumberger Rosé-Liebhaber:innen wieder in die Gastronomie ein! Von 11. April bis 31. Mai heißt es in rund 100 ausgewählten Gastronomiebetrieben in ganz Österreich wieder: Eins bestellen, zwei genießen! Darüber hinaus ist die Schlumberger Spring Edition 2025 für kurze Zeit im Handel, online unter www.schlumberger.at/shop sowie in den Schlumberger Kellerwelten in Wien Heiligenstadt.